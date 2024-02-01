У Київській міській прокуратурі відкридають закиди, що зупинення розгляду дисциплінарної справи сталося через її діяльність.

На засіданні 31 січня Вища рада правосуддя (ВРП) прийняла рішення про зупинення розгляду дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, який будучи нетверезим насмерть збив нацгвардійця на блокпосту.

Про це зазначається у повідомленні Київської міської прокуратури. У столичній прокуратурі заявили, що надали всі матеріали, які запитула ВРП у справі, а заява члена Другої дисциплінарної палати ВРП Віталія Саліхова про те, що "прокуратура тривалий час не надавала жодного документа" є не коректною і не відповідає дійсності.

"Зазначимо, що саме нібито відсутність документів від прокуратури, а згодом і часу на їх опрацювання через відпустку члена Другої дисциплінарної палати ВРП стали одним з аргументів для зупинення розгляду дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира на засіданні ВРП 31 січня 2024 року", - зауважують у прокуратурі.

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Як повідомляється, лист Саліхова надійшов до Київської міської прокуратури 17 січня 2024 року. У листі він просив надати копію обвинувального акту щодо судді Макарівського суду Київської області Олексія Тандира та письмовий дозвіл на розголошення даних досудового розслідування. На цей лист столична прокуратура 25 січня 2024 року надіслала завірені копії обвинувального акту, копію реєстру матеріалів розслідування та дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування, тобто усі запитувані матеріали.

Зазначаються, що вказана дисциплінарна скарга щодо судді Тандира надійшла до Вищої ради правосуддя ще 7 червня 2023 року. А дисциплінарну справу за цієї скаргою відкрито 10 січня 2024 року.

Станом на 1 лютого 2024 року додаткових запитів від Вищої ради правосуддя не надходило, додали у прокуратурі.

Нагадується, що обвинувальний акт у справі за обвинуваченням судді у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу), скеровано до суду ще у серпні 2023 року. Наразі справа перебуває на розгляді Святошинського районного суду м. Києва.

Суддя Тандир збив насмерть нацгвардійця - що відомо

26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. В результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Тандира затримали. Свідки говорили, що суддя був під дією алкоголю. Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я.

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що стан сп’яніння судді Тандира під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідуство отримало 18 експертних висновків по справі.

У повідомленні Державного бюро розслідувань щодо завершення розслідування справи повідомлялося, суддя перебував за кермом автомобіля і спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду - внаслідок неї загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України. ДБР зазначало, що суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, тому під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках.

Судді Тандиру обраний запобіжний захід - тримання під вартою.

Вища рада правосуддя своїм рішенням тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

У грудні стало відомо, що обвинувачений у смертельній ДТП з нацгвардійцем суддя Тандир розлучився з дружиною, а за тиждень переписав на неї майно - на думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що Тандир намагається уникнути виплати компенсації постраждалим. Автомобіль, на якому суддя збив військового, належить дружині.

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