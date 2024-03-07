Бізнесмен та громадський діяч Микола Баграєв розповів УНІАН про ідею створення Tavria Games Holding (TGH), цілі цього об’єднання та його діяльність в умовах повномасштабної війни.

Ви є засновником кількох компаній, які працюють у медіа сфері та музичній індустрії. Як давно виникло бажання об’єднати їх під загальним брендом?

Таке бажання я виношував, напевне, років 7. Спочатку думав про створення керуючої компанії, але зважаючи на різноманітність та специфіку діяльності компаній, наявність своїх лідерів, було прийнято рішення про створення віртуального об’єднання.

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І назвали його Tavria Games Holding, скорочено TGH. Як обирали цю назву?

Все дуже просто. За основу взяли назву і лого Tavria Games – компанії, з якої все починалося і яка дала поштовх для створення інших брендів.

Які компанії на сьогоднішній день об’єдналися під брендом TGH?

TAVR MEDIA – радіогрупа. В управлінні радіогрупи 9 провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і Радіо Байрактар; М1, М2 – телеканали; Profi Group – сервісна компанія з технічного забезпечення заходів; TicketsBox – квитковий сервіс; РТМ Україна - оператор зовнішньої реклами; Таврійські Ігри – організатор івентів.

До повномасштабного вторгнення російської армії більшість перерахованих Вами компаній мали партнерські відносини. Коли відбулося їхнє об’єднання у TGH?

Повномасштабна війна вплинула на темпи створення TGH. Рішення було прийнято 28 лютого 2022 року і вже з березня ми почали робити спільні кроки у напрямку адаптації нашої діяльності в умовах воєнного стану.

Яким було першочергове завдання? Порятунок бізнесу? Збереження колективу? Оптимізація?

Першочерговим завданням було визначити напрямки, в яких можуть працювати наші фірми і де вони зможуть приносити максимальну користь країні. Звичайно, питання перебудови і порятунку бізнесу, оптимізації та збереження колективу теж були актуальними. Вони і зараз актуальні.

Ініціатором створення Tavria Games Holding були саме Ви. Цю ідею одразу підтримали керівники всіх компаній?

Дискусії з цього приводу тривали ще до повномасштабного вторгнення, обговорювали брендинг, створення спільного сайту, відеоролику-візитівки. Але лютий 2022 всі ці процеси прискорив і деталі ми обговорювали вже в межах об’єднання.

Чи має TGH певний керівний орган?

Так, це керівна рада, до якої входять керівники компаній та партнери: Ігор Чернишов (TAVR MEDIA), Натела Чхартішвілі – Зацаринна (М1 та М2), Євген Гусаров (Profi), Вадим Чернецький (TicketsBox та TicketsBox CRM), Олег Невельчук (РТМ Україна), Максим Павленко (Таврійські Ігри) і я, як фундатор TGH.

Цілі, які Ви ставили на початку думок про Tavria Games Holding і цілі, які є зараз, дуже відрізняються?

Основні цілі ми не змінюємо. Ми створили TGH з метою масштабування діяльності провідних компаній України зі сфери креативних індустрій, реклами та медіа, їхнього виводу на лідерські позиції та просування на міжнародний ринок. Але всі ми чудово розуміємо, що такі цілі можна досягти лише в мирній країні, яка перемогла у війні. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України TGH працює як антикризова рада, яка допомагає компаніям адаптуватися та працювати в умовах воєнного стану, приносячи користь державі та суспільству. Ми працюємо в таких напрямках як медіа, івент індустрія, реклама, сервісне обслуговування, ініціювання та реалізація соціальних проєктів. Нашими пріоритетами є створення позитивного іміджу України у світі, допомога Збройним Силам України, боротьба на інформаційному фронті, підтримка української культури та дитячої творчості. Ми віримо в силу українського духу, талант українських людей та гідне майбутнє України.

Вже під час повномасштабної війни з’явилися радіо "Байрактар" і благодійна платформа dity.help. Як нові утворення вписалися в діяльність TGH?

Вони хоч і були новими проєктами у 2022, але були створені на стійких сформованих платформах нашими досвідченими менеджерами. Так, за датою заснування вони найновіші. Але радіо "Байрактар" створено TAVR Media, яке 21 рік на ринку. Це дуже вплинуло на те, що радіо "Байрактар" швидко стало найулюбленішою станцією військових та мільйонів українських патріотів. Радіо "Байрактар" – це радіостанція безпрецедентного українського спротиву і я пишаюся, що вона в нашому холдингу. Що стосується dity.help, то це проєкт Таврійського фонду, який був створений ще у 1998 році. За цілями і завданнями фонд був зосереджений на підтримці сучасної української культури, дитячої творчості, допомозі дітям у самореалізації та вирішенні нагальних проблем, збереженні та розвитку самобутнього здорового, освіченого, культурного майбутнього України. Протягом 18 років у Скадовську Херсонської області за підтримки Таврійського фонду відбувався Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри". За цей час він став найбільшим у країні святом дитячої творчості. У фестивалі взяли участь близько 40 тисяч талановитих дітей. Ці завдання Таврійський фонд виконуватимете і надалі. А задачею благодійної платформи dity.help є збір коштів для всебічної допомоги дітям, які постраждали від бойових дій, побували в окупації, залишилися сиротами, втратили можливість отримувати освіту та розвиватись.

Соціальні проєкти стали основною діяльністю Tavria Games Holding?

Підтримувати ЗСУ, допомагати дітям – це наші пріоритети. Ми ініціюємо як власні благодійні акції, так і підтримуємо ініціативи інших. В єднанні можна зробити набагато більше корисного. TAVR Media, РТМ Україна завжди відкриті до інформаційної підтримки важливих проєктів. Але не можна сказати, що це стало їхньою основною діяльністю. Щоб мати можливість допомагати, потрібно мати ресурси для цього. Тому усі компанії TGH продовжують працювати у своїх напрямках. Звичайно, практично увесь івент напрямок зараз благодійний, в рекламу вкладається значно менше коштів, до того ж, чимало носіїв зовнішньої реклами та передавачів радіосигналу знищені чи пошкоджені під час бойових дій. Але треба триматися і працювати.

Аналізуючи склад учасників TGH, можна сміливо стверджувати, що це дуже міцна креативна структура для мирного часу. Напевне, важко її утримувати в умовах війни?

Як би важко не було, ми маємо вірити у позитивний фінал війни і робити свій внесок у Перемогу. Ми повинні жити проблемами сьогоднішнього дня і водночас бути готовими до майбутнього. Ми маємо дякувати нашим захисникам і захисницям за кожен прожитий день і усвідомлювати, що зобов’язані забезпечити нашим героям гідне життя після війни. Лише сильна армія плюс сильний тил зможуть привести нас до бажаної мети.