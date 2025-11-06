Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев останнім часом опинився в епіцентрі критики журналістів та блогерів. Вони закидають йому зв’язки з Сівковичем, симпатії до Лукашенка та Шарія, антипатію до Стерненка, ділових партнерів у Чечні і Криму.

Згадують як він виступав проти штрафів за невиконання мовного закону і називав захист української мови фашизмом. А за кілька годин до вторгнення закликав не припиняти торгівлю з росією, обираючи математику, а не патріотизм.

Ці факти викликають численні запитання. Чи всі зв’язки з Сівковичем і його родиною залишилися в минулому? Чому він засмутився через відхід з Верховної Ради Ігоря Абрамовича, відомого як "боєць батальйону Монако"? Наскільки це пов’язано з лотереєю "М.С.Л."? Що лежить в основі неприязні до Стерненка? І І чому Гетманцева, хоч і не є проросійським політиком у прямому сенсі слова, але й проукраїнським ( з огляду на бекграунд і вислови) його назвати важко?

Частину відповідей можна знайти в рамках нашого розслідування, проте більшість питань залишаються відкритими й потребують ретельного кримінального слідства.

Про Шарія, математику, Абрамовича та Лукашенка

23 лютого 2022 року. За кілька годин рф почне шалений ракетний обстріл України, а танкові колони "сусіда" підуть на Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя. Попереду трагедії Маріуполя і Бучі. І масове "перевзування" політичної і не тільки еліти.

Але війна ще не почалась і у кулуарах Верховної Ради депутат Гетманцев відповідає російською мовою на запитання YouTube-канала Шарія"Новое издание", чи потрібно відмовлятись від товарообігу з рф? Наголошує, що між патріотизмом та математикою треба обирати математику.

Хтось скаже, що це випадковість. Мовляв, "підловили у кулуарах". Ні, не випадковість, бо ще у листопаді 2020 року Гетманцев рекомендував читати проросійські телеграм-канали, зокрема, Шарія, Портнова, Мураєва, Лукаш та інших.

І взагалі, проблема не у висловах, а у світогляді. Так вийшло, що тренди економічної політики України у час війни з росією формує людина, яка у 2002 році обрала собі за шефа проросійського регіонала Володимира Сівковича (який згодом виявився керівником агентурної сітки ФСБ рф), а не політика з демократичного табору.

Свій перший бізнес – лотерею "М.С.Л." Гетманцев теж започаткував з регіоналами – загальновідомо, що значну частку в компанії неофіційно має наближений колись до Віктора Януковича екс-депутат Віталій Хомутиннік. Його тесть Віктор Сопельник раніше був віце-президентом "М.С.Л.". Зараз лотереєю керує Георгій Ложенко, теж начебто від Хомутинніка, а разом з ним у засновниках фігурує його родичка Олена Полосенко, яка одночасно є співвласником юрфірми Гетманцева "Юрімекс".

Пригадуєте, як Гетьманцев у 2023 році відреагував на те, що "антигероя" репортажу Михайла Ткача про "батальйон Монако" Ігоря Абрамовича з ОПЗЖ змусили після скандалу скласти мандат? Він тоді написав у своєму ТГ-каналі:

"Хочу подякувати за роботу в комітеті та у ВР народному депутату України, патріоту нашої держави Ігорю Абрамовичу. Без перебільшення, переважна більшість реформ, які ми провели з 2019 року, не відбулася би без нього".

Пізніше він ще раз підтвердив своє захоплення реформаторськими здібностями колеги з ОПЗЖ в інтерв’ю "Українській правді". Що стоїть за такими лестощами? Відгадка проста. Абрамович мав спільний газовий бізнес із підсанкційним Павлом Фуксом і вже згаданим співвласником "М.С.Л." регіоналом Хомутинником.

У тому ж світоглядному контексті – захват від особистості Лукашенка: 6 вересня 2021 року, коли Білорусь вже почала приймати війська рф на своїй території під виглядом "навчань", а насправді для вторгнення в Україну, Гетманцев пише у Facebook (як зазвичай тоді російською), що "Лукашенко при власти уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако … пенсионеры в Беларуси могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить… Убеждён, что в нашей стране не словами, а трудом мы определенно обеспечим и пенсионерам и учителям и медикам надлежащие стандарты жизни…".

Не дивно, що 15.09.2020 року, він утримався під час голосування у Верховній Раді резолюції щодо невизнання результатів президентських виборів в Білорусі.

Друг Бужанського, ворог Стерненка

Наприкінці 2020 року Гетманцев категорично закликав скасувати штрафи, які мали набути чинності з 16 січня 2021 року за порушення мовного закону і одночасно підтримав законопроєкт №4528 проросійського депутата Максима Бужанського.

У своєму телеграм-каналі 21.12.2020 він пише: "Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. Попрошу вас, если вы считаете, что я прав, и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе".

Цікаво, що у Бужанського та Гетманцева спостерігається повне ідеологічне порозуміння: обидва підтримували законопроєкт Бужанського № 2362, який передбачав скасування деяких положень закону України про функціонування української мови як державної.

Фактично, Бужанський прагнув повернути російську мову до навчальних закладів, тоді як Гетманцев називав це питанням недискримінації й стверджував, що в Україні "усі ці роки існує фашизм". Ці наративи майже дослівно повторюють темники російської пропаганди.

Нещодавно цю історію та вислови пригадав активіст Сергій Стерненко, з яким у Гетманцева, на відміну від Бужанського, давня публічна антипатія. Ще у 2020 році через згаданий коментар Гетманцева про фашизм Стерненко на своєму YouTube-каналі опублікував відео-звернення до нього: "Я даю тобі підказку. Дивись, береш Бужанського, ще можеш Дубінського взяти, або когось із ОПЗЖ. Купуєте квитки на Москву, сідаєш і їдеш з України і більше ніколи не повертаєшся".

Гетманцев зі свого боку активно підтримав рішення Приморського суду Одеси, який у лютому 2021 року засудив Стерненка до семи років ув’язнення з конфіскацією майна. Це сталося через обвинувачення у нібито викраденні колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році. Справа викликала масштабні громадські протести та заклики до негайної судової реформи.

Здавалося би це відповідь на критику. Не зовсім так. Як нам вдалось з’ясувати, помічником депутата Гетманцева на постійній основі (офіційно і на зарплаті) працює Бівалькевич Єлизавета Богданівна дочка Богдана Бівалькевича. Це – відомий адвокат, який захищав кількох "беркутівців", що розстрілювали Майдан: бійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка; екс-командира автотранспортної роти полку "Беркут"Андрія Цикалюка та інших. А головне, що у 2020 році Богдан Бівалькевич представляв інтереси "потерпілих" (тобто покійного Івана Кузнєцова та його удови) під час судового процесу проти Стерненка, який у результаті самозахисту вбив нападника, що намагався позбавити його життя.

Розкажи, хто твій партнер, і я розповім, хто ти…

Погляди Гетманцева безсумнівно впливають на формування його оточення та вибір партнерів, з якими він співпрацює або співпрацював у минулому. Чомусь саме в його компанії — туроператорі Travel Professional Group (TPG) — у період з 2012 по 2019 рік директором з розвитку був зрадник України Валерій Паренчук, який, згідно з даними Опендатабот, до 2019 року також був співвласником ТОВ "Тревел Профешнл Груп" (36387500) та засновником донецького філіалу.

Тепер Паренчук - директор з розвитку компанії Easybooking, яка обслуговує рос.туристів, та улюбленець кадировців. Журналістка Яніна Соколова нещодавно оприлюднила шокуючі світлини і посилання на "Грозний-Інформ", де Паренчук 29 січня 2024 року сидить у кабінеті міністра транспорту Чечні Рамзана Черхігова і домовляється про відкриття нових авіарейсів з аеропорту "Грозний". Соколова стверджує, що Паренчука чомусь досі не видалили з польського філіалу Travel Professional Group Poland. Забули чи щось інше?

До речі, у всіх інтерв’ю Гетманцев стверджує, що туристичний бізнес належить його матері, а він тільки здійснював юридичний супровід. Однак це не зовсім так. Опендатабот чітко демонструє, що Олена Гетманцева ще у 2021 році вийшла із складу засновників "Тревел профешнл груп". Нині 75% цієї компанії належить адвокату Юрію Крайняку, який також зареєстрований як кінцевий бенефіціар у всіх компаніях, пов'язаних із Гетманцевим, зокрема ТОВ "Юрімекс", ТОВ "Текслінк", піар-агенції "Бавовна продакшн" тощо. Таким чином, насправді туристичний бізнес належить довіреній людині Гетманцева, якій він передав управління своєю юридичною фірмою, коли вирішив зайнятися політичною діяльністю, а не його матері.

І як тут не згадати ще одне резонансне розслідування - Bihus.Info від 2023 року про бізнес родини Гетманцевих у Криму після окупації. Мова йде про готельний комплекс "Ріпаріо" під Ялтою (колишній пансіонат "Прибережний"), фірму "Нью Проперті", на яку була зареєстрована нерухомість в АРК та кримських партнерів Ірина Мельниченко і Дмитра Махаринського (представника ТОВ "Юрімекса" у Криму). Вони виявились колаборантами, переоформили власність під юрисдикцію рф, створили фірму-клон "Нью Проперті Плюс" і сплачувати податки у бюджет московії.

Гетманцев у коментарі журналістам стверджував, що приміщення і бізнес втрачені, а зв’язків з колишніми партнерами він не має. Але, як і в історії з Паренчуком, російська фірма-клон з незрозумілих причин "висіла" до 2016 року на кіпрській офшорці Олени Гетманцевої Dunkley marketing LTD.

Син Сівковича та дивні збіги

Аналогічні питання виникають і щодо контактів з Сівковичем. В інтерв’ю УП Гетманцев сказав, що був помічником Володимира Сівковича на громадських засадах до 2010 року, після цього його не бачив. "Усе. Навіть не знаю, про що тут говорити".

Охоче в це віримо. Але чи не має у Гетманцева та його людей дотичності до бізнесу сина Сівковича Олександра та його партнерів, які продовжують заробляти гроші в Україні навіть у час війни?

Олександр Володимирович Сівкович досі є засновником АТ ЗНВКІФ "ОСь". Решта бізнесів - ТОВ "КУА "Інвестіум", ТОВ "Фінансова компанія управління активами", ТОВ "Інвестиційна незалежна група", броварський завод "Арденз" (що виробляє котли), фірма "Арма моторс", що продає легкові автомобілі у тому числі і силовим структурам, формально належать Роману Реброву, з я ким Сівкович-молодший у 2016 році розкрутив аферу з ЖК "Кришталеві джерела".

Ці бізнеси неодноразово згадувались у ЗМІ через слідчі дії та кримінальні справи. В "Арма моторс" у 2023 році проводила обшуки СБУ. Завод "Арденз" та ТОВ "Укрспецсервіс", що теж входить в пул компаній Сивковича-Реброва, є фігурантами гучної кримінальної справи №42023102070000288 (від 19.09.2023 за ч. 4 ст. 191 ККУ) про заволодіння коштами Фонду ООН та ЮНІСЕФ, виділеними для закупівлі блочно-модульних котельнь для потреб вразливих родин з дітьми, які постраждали через війну.

Схема типова: котли торгової марки ARDENZ шляхом перепродажу через ланцюг повʼязаних компаній зросли у вартості на понад 30%, чим було заподіяно 400 млн грн збитків. До того ж частина модульних котельних, придбаних за міжнародні кошти, виявилась непридатною для експлуатації.

Цікавий момент: видання "Останній бастіон" звертає увагу, що фірми-"прокладки", які використовувалися для кратного завищення ціни, знаходились під податковим адмініструванням ГУ ДПС у Чернігівській області, Київській області та місті Київ.

Керівником ГУ ДПС у Чернігівській області на той час був Юрій Твердохліб, який, за твердженням відомого фіскального журналіста Тараса Середича є одногрупником заступника голови ДПС Євгена Сокура – помічника і довіреної особи Гетманцева.

Більше того, за дивним збігом обставин, невдовзі після призначення Сокура у ДПС в 2022 році партнери сина Сівковича отримали серед перших відшкодування ПДВ у розмірі 20 млн грн на ще одну свою структуру ТОВ "БЦ "Лук’янівський" (засновник -- КУА "Інвестіум").

P.S.

Звичайно ми не маємо права стверджувати, що Гетманцев має до цього якийсь стосунок. Це може з’ясувати лише слідство. У згаданому вище інтерв’ю УП наш герой сказав, що "давав покази одразу після того, як Бутусов це озвучив (щодо співпраці з Сивковичем, - автор) на тимчасовій слідчій комісії, під кримінальною відповідальністю це повідомив".

Про які саме покази і у якій кримінальній справі він не уточнив. Але логічно припустити, що мова йде про можливий допит Гетманцева як свідка у справі про державну зраду його колишнього шефа (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України), яка була розпочата у 2022 році, а у травні 2025 року Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт до суду. Також у лютому 2024 року Сівкович отримав нову підозру через побиття студентів на Майдані у 2013 році.

Враховуючи усю доступну інформацію та потік журналістських розслідувань, які дедалі частіше з'являються щодо Гетманцева, одного згаданого допиту явно недостатньо. Ще у січні 2022 року, до початку війни, коли Мінфін США запровадив санкції проти Сівковича за деструктивну діяльність Росії за кордоном, Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього, на своєму YouTube-каналі закликав СБУ перевірити Данила Гетманцева і нарешті отримати офіційні відповіді щодо низки співпадінь та протиріч. Зважаючи на ту кількість "скелетів у шафі", які спливли останнім часом, ця порада стає ще більш актуальною.