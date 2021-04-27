Боксер тренується під музику з "Mortal Kombat".

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку.

Читайте також"Він сам винен": промоутер висловився про хейт на адресу Усика (відео)

У себе в Instagram Усик виклав відео, показавши незвичайне тренування.

На відео український боксер під музику з "Mortal Kombat" завдає ударів молотом по шині.

"Ми можемо багато чого. Але нам заважають лінь, невпевненість в собі, і всякого роду виправдання. А ще люди, які самі не можуть, і вам кажуть, що ви теж не можете", - написав Усик.

"Український Тор" , "А міг би кинути зверху килим і заодно вибити від пилу", "Потужно", "Машина", "Шао Кан", - коментують підписники.

Нагадаємо, наступним суперником Усика може стати британець Джо Джойс, але поки проведення бою знаходиться під питанням.

Усик - Джойс: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар