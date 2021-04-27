Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку.
Читайте також"Він сам винен": промоутер висловився про хейт на адресу Усика (відео)
У себе в Instagram Усик виклав відео, показавши незвичайне тренування.
На відео український боксер під музику з "Mortal Kombat" завдає ударів молотом по шині.
"Ми можемо багато чого. Але нам заважають лінь, невпевненість в собі, і всякого роду виправдання. А ще люди, які самі не можуть, і вам кажуть, що ви теж не можете", - написав Усик.
"Український Тор" , "А міг би кинути зверху килим і заодно вибити від пилу", "Потужно", "Машина", "Шао Кан", - коментують підписники.
Нагадаємо, наступним суперником Усика може стати британець Джо Джойс, але поки проведення бою знаходиться під питанням.
Усик - Джойс: що відомо
- WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.
- При цьому WBO санкціонувала бій Усика за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.
- Раніше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.
- Пізніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що проведення бою опинилося під питанням.
- Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram