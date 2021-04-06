Джеймс Алі Башир вважає, що Олександру Повєткіну потрібно завершити кар'єру.

Екс-тренер Олександра Усика і Володимира Кличка Джеймс Алі Башир розкритикував росіянина Олександра Повєткіна за підсумками його бою з Ділліаном Вайтом.

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Про це Башир сказав в інтерв'ю ютуб-каналу EJ Boxing Live, передає fightnews.info.

"Повєткін був немічним. Я думаю, зараз йому слід завершити кар'єру, адже Вайт перемагав його в першому бою. Його баланс, таймінг, робота ніг - в цьому поєдинку все було жахливим. Я нічого не забираю у Ділліана Вайта, але Повєткін був немічним. Ділліан зробив те, що повинен був зробити", - сказав Башир.

"Повєткін виглядав як солом'яне опудало з країни Оз. Здавалося, що він впаде навіть від того, що ти будеш міцно стояти на ногах. Вайт не знав, що Повєткін немічний. Він вийшов, щоб зробити свою роботу, і йому це вдалося", - також зазначив фахівець.

Вайт - Повєткін: підсумки бою

У ніч з 27 на 28 березня Повєткін програв Вайту нокаутом у четвертому раунді

Перший бій Вайта і Повєткіна відбувся 22 серпня 2020 року. Тоді росіянин двічі побував у нокдауні, але потім нокаутував суперника.

Для Повєткіна поразка від Вайта стала третьою в 40 боях (36 перемог і 1 нічия). Раніше він програвав Володимиру Кличку і Ентоні Джошуа.

Повєткін може завершити кар'єру. "Я думаю, це останній бій. Буду вмовляти Сашу завершити кар'єру", - написав промоутер боксера Андрій Рябінський в Twitter.

Вайт провів 30-й бій - у нього 28 перемог (19-нокаутом) і 2 поразки.

Вайт, завоювавши пояс "тимчасового" чемпіона, став претендентом на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі.

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Автор: Антон Дудар