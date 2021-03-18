В поточному сезоні бельгієць вже не зіграє.

Колишній хавбек "Челсі", а нині зірка "Реалу" та збірної Бельгії Еден Азар може завершити свою кар'єру у зв'язку з травмою гомілкового суглоба.

Про це повідомляє Madrid Xtra у Тwitter.

За словами хірурга Хосе Гонсалеса Переса, який працював у відомому іспанському клубі - "Атлетіко" Еден Азар після третьої операції може вже не повернутися на поле.

"Проводити третю операцію Азару - дуже ризикований крок. Існує ймовірність, що після цього він ніколи більше не зіграє в футбол. Без операції Еден зможе за кілька місяців повернутися до тренувань, але не більше. Виходячи зі свого досвіду, можу сказати, що в нинішньому сезоні він навряд чи вийде на поле. Поки Азар не готовий на сто відсотків, йому не слід грати. Якщо футболіст повертається після тривалого відновлення, ледь потренувавшись, то, швидше за все, він знову травмується", - вважає лікар.

30-річний бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу", оскільки літом 2019 року "вершкові" не пожалкували заплатити 115 мільйонів євро лондонському "Челсі" за вінгера з яскравим дриблінгом.

У поточному сезоні в активі Азара за "Реал" 14 поєдинків, де він тричі забивав голи.

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Автор: Будрін Артем