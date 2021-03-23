30-річного футболіста геть замучили травми останнім часом.

Головний наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував проблеми зі здоров'ям півзахисника мадридського "Реала" Едена Азара і заохотив гравця чимшвидше вилікуватися, щоб "запалити" на Євро-2020.

Слова тренера наводить Marca.

"Думаю, в Едена попереду довгий-предовгий шлях до Євро. Мені здається, що питання з його пошкодженням вирішиться набагато раніше, ніж почнеться Євро, але відповідь ми отримаємо тільки тоді, коли Азар відновлюватиметься день за днем. У нас немає конфлікту з "Реалом". Азар стане найкращим гравцем Євро. Він ніколи раніше не травмувався впродовж кар'єри. Це щось нове, справжній шок. Є невизначеність, але я впевнений, що ми зможемо побачити кращого Азара задовго до чемпіонату Європи", - зробив сміливий прогноз Мартінес.

Нагадаємо, що 30-річний бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу", оскільки літом 2019 року "вершкові" не пожалкували заплатити 115 мільйонів євро лондонському "Челсі" за вінгера з яскравим дриблінгом.

У поточному сезоні в активі Азара за "Реал" 14 поєдинків, де він тричі забивав голи.

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Автор: Будрін Артем