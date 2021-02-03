Еден Азар шаленіє від бургерів.

Знаменита мережа фастфуду Burger King вирішила покепкувати з півзахисника мадридського "Реала" Едена Азара, який не прийшов на тренування команди у вівторок, 2 лютого.

Телеканал El Chiringuito TV повідомив, що Азар лікує м'язові травми, але Burger King цей привід використали для жарту.

Офіційний іспанський акаунт корпорації у себе в Twitter зробив репост допису та підписав вгорі: "Два за ціною одного", натякаючи, що Азар пішов їсти бургери замість тренування.

Упродовж кар'єри в Мадриді екс-хавбека "Челсі" регулярно переслідують травми. За два неповних сезони в "Реалі" Еден зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 5 результативних передач.

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Зауважимо, що схильність до зайвої ваги та любов до бургерів у Азара спостерігалася протягом усієї кар'єри.

На даний момент трансферна вартість бельгійця складає 50 мільйонів євро згідно Transfermarkt.

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Автор: Будрін Артем