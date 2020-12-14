Віталій Буяльський назвав жереб "хорошим" для "Динамо".

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський поділився своєю думкою про жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. За його підсумками киянам належить зустрітися з бельгійським "Брюгге".

Буяльського цитує офіційний сайт "Динамо".

"Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо "Брюгге", з моменту нашої зустрічі в серпні минулого року у них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника і говорити не варто, оскільки це чинний чемпіон Бельгії, та й зараз йде в лідерах чемпіонату країни".

Півзахисник заявив, що бажання поквитатися з "Брюгге" за поразку в кваліфікації Ліги чемпіонів минулого року не буде визначальним:

"Ні. На цей час перед нами стоятиме завдання пройти далі, а про минулі зустрічі згадувати не має сенсу".

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Буяльський зазначив, що стежив за "Брюгге" і чекає цікавої дуелі:

"У "Брюгге" дуже хороша команда, двічі обіграли "Зеніт". Якби у виїзному матчі з "Лаціо" їм трохи більше пощастило в самій кінцівці, коли м'яч влучив у поперечину, то і взагалі могли вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Так що, впевнений, попереду у нас цікаве протистояння".

"Динамо" - "Брюгге": що потрібно знати

"Брюгге" є чемпіоном Бельгії 2019-2020. Турнір був завершений достроково через коронавірус. Після 29 турів "Брюгге" на 25 очок випереджав найближчого переслідувача.

У Лізі чемпіонів "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар