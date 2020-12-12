Мірча Луческу не розуміє, що дають паузи на VAR.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічию з "Колосом" в останньому матчі першого кола УПЛ.

Свою думку про дії суддів і використання системи VAR він висловив на післяматчевій прес-конференції, пише сайт ФК "Динамо".

"Я не можу зрозуміти, для чого VAR ? Чому їм не користувалися в першому таймі, коли мало не розірвали коліно Шапаренка? Чому повтори не дивилися тоді? На VAR завжди показують момент останнього контакту - так було і в епізоді з пенальті в наші ворота, і з видаленням Шепелєва. Якщо зупинити цей кадр, то, звичайно, це буде виглядати як порушення, а в динаміці все не так", - заявив він.

Луческу впевнений, що неможливо стільки червоних карток отримувати в кожній грі після використання VAR.

"А VAR призводить до незрозумілості. Вони завжди беруть останній кадр, коли є контакт, момент удару, а якщо дивитися в динаміці, то все виглядає зовсім інакше. Всі ми знаємо майстерність Селезньова - це дуже хороший гравець, але він розуміє, як отримати максимальну вигоду в таких ситуаціях, як симулювати, як кричати. І зміг зловити молодого недосвідченого Миколенка, який зачепив його в момент розвороту. Якщо дивитися останній кадр, то виходить, що він мало не вбив Селезньова", - сказав тренер "Динамо".

Луческу також заявив, що не розуміє, що дають паузи на VAR.

"Це неможливо, це не футбол. Такі великі паузи на перегляд записів, постійні зупинки збивають темп гри. Неможливо стояти і чекати три-п'ять хвилин, поки арбітри перемотають запис, щоб щось змінити", - додав фахівець.

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Автор: Олег Давигора