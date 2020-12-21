Кендзера увійшов до топ-100 світового рейтингу за кількістю зіграних хвилин / фото ФК Динамо Київ
Захисник "Динамо" Томаш Кендзьора увійшов до сотні футболістів, які провели найбільшу кількість часу на футбольному полі в 2020 році.
Кендзьора став єдиним гравцем УПЛ, який потрапив до рейтингу футболістів, складеного порталом CIES Football Observatory.
26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин і ділить 66-е місце в рейтингу з іспанським футболістом "Манчестер Сіті" Родрі.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед) - 4 745 хвилин
- Рубен Діаш (Ман Сіті) - 4 344
- Ліонель Мессі (Барселона) - 4 293
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) - 4 164
- Бруно Пашеку (Сеара) - 4 162
- Ромелу Лукаку (Інтер) - 4 144
- Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед) - 4 142
- Рафаель Варан (Реал) - 4 123
- Хесус Навас (Севілья) - 4 110
- Каллум Макгрегор (Селтік) - 4 106
Топ-10 футболістів світу за зіграними хвилинами в 2020 році
Томаш Кендзьора в "Динамо"
Томаш Кендзера приєднався до "Динамо" в 2017 році, а цієї осені підписав новий контракт до 2024 року. У сезоні - 2020/2021 поляк зіграв за "Динамо" у 23 матчах.
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.
- Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус.
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