Томаш Кендзьора став єдиним гравцем УПЛ, який потрапив до списку.

Захисник "Динамо" Томаш Кендзьора увійшов до сотні футболістів, які провели найбільшу кількість часу на футбольному полі в 2020 році.

Кендзьора став єдиним гравцем УПЛ, який потрапив до рейтингу футболістів, складеного порталом CIES Football Observatory.

26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин і ділить 66-е місце в рейтингу з іспанським футболістом "Манчестер Сіті" Родрі.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед) - 4 745 хвилин

Рубен Діаш (Ман Сіті) - 4 344

Ліонель Мессі (Барселона) - 4 293

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) - 4 164

Бруно Пашеку (Сеара) - 4 162

Ромелу Лукаку (Інтер) - 4 144

Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед) - 4 142

Рафаель Варан (Реал) - 4 123

Хесус Навас (Севілья) - 4 110

Каллум Макгрегор (Селтік) - 4 106

Томаш Кендзьора в "Динамо"

Томаш Кендзера приєднався до "Динамо" в 2017 році, а цієї осені підписав новий контракт до 2024 року. У сезоні - 2020/2021 поляк зіграв за "Динамо" у 23 матчах.

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Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус.

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Автор: Олег Давигора