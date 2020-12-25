Зірки світового футболу святкують католицьке Різдво

Зірки футболу, які 25 грудня святкують Різдво західного обряду, в соцмережах поділилися святковими фотографіями.

Зірковий форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду сфотографувався під ялинкою зі своєю дівчиною Джорджиною і чотирма дітьми. У святковий день португалець побажав підписникам "любові, здоров'я і щастя".

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі святкове фото не викладав, але це зробила його дружина Антонелла. Сім'я Мессі сфотографувалася в однакових піжамах.

Найкращий гравець світу за версією ФІФА в 2020 році Роберт Левандовскі в святковий день нагадав всім про те, що сім'я - це найголовніше.

Нападник ПСЖ Неймар також опублікував фото біля ялинки з членами сім'ї.

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах поділився святковим знімком з дітьми.

Один з найкращих півзахисників світу, гравець "Ман Сіті" Кевін Де Брюйне сфотографувався з дружиною і трьома дітьми і привітав усіх від імені своєї сім'ї.

Захисник "Реала" Серхіо Рамос зробив фото на тлі кубків. "Всього найкращого і головне - здоров'я", - написав він.

Володар "Золотого м'яча" Кака розмістив знімок зі своєю сім'єю і собакою.

Ще один володар "Золотого м'яча" Луїш Фігу приміряв новорічну шапку і побажав усім "щасливого Різдва".

Сім'я легендарного Девіда Бекхема сфотографувалася в піжамах.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола привітав усіх на восьми різних мовах.

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Автор: Антон Дудар