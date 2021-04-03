В аутсайдера чемпіонату України можуть виникнути серйозні проблеми.

Президент "Миная" Валерій Пересоляк потрапив до списку з 10 осіб, на яких Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) наклала санкції.

39-річний футбольний функціонер тепер постраждає від персональних санкцій. Рішення РНБО передбачає, що підприємцям заблокують активи й майно.

Є вірогідність, що ця ситуація вкрай негативно позначиться на положенні "Миная", оскільки клуб і так бореться за виживання в елітному дивізіоні.

На разі команда Пересоляка посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ і має 14 залікових пунктів. Лише "Рух" має менше очок, ніж "Минай".

Нагадаємо, що нещодавно клуб з західної України зробив рокірування на посту головного тренера й призначив неочікувано молодого спеціаліста.

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ФК "Минай": останні новини

"Минай" в цьому сезоні звільнив з поста головного тренера команди Василя Кобіна, який провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та дійшов до 1/2 фіналу Кубку України.

В поточному сезоні УПЛ "Минай" бореться за виживання. У 19 турах вони змогли набрати лише 14 очок і наразі займають передостанню сходинку в таблиці.

Раніше ЗМІ за чутками "сватали" до "Минаю" відомого українського тренера Олександра Севідова, але, вочевидь, в останній момент вибір був зроблений на користь молодого спеціаліста.

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Автор: Будрін Артем