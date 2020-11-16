Румунський фахівець, за даними журналістів, почуває себе самотньо в Києві.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу спростував інформацію про те, що розглядає можливість покинути клуб під час зимової паузи.

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Про можливу відставку стало відомо порталу Ziare з власних джерел.

Румунський наставник вперше у своїй тренерській кар'єрі знаходиться далеко від своєї дружини Нелі, яка живе в Румунії. Пандемія коронавірусу не дозволяє Луческу бачитися з дружиною.

Тренер живе один на базі "Динамо" і, як стверджує джерело, має намір завершити співпрацю з киянами, якщо найближчим часом обмеження, які пов'язані з коронавірусом, не будуть ослаблені.

Сам Луческу в коментарі Footboom повідомив, що не розглядає сценарій з відходом з клубу:

"Не знаю, звідки така інформація взялася, хто її придумав. Вона абсолютно не відповідає дійсності, я продовжую як і раніше працювати з клубом".

Мірча Луческу в "Динамо": головне

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, а також лідирують в УПЛ, набравши 20 очок у дев'яти турах.

Ще в кваліфікації ЛЧ Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.

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Переклад: Данило Слесь