Команда Андрія Шевченка спробує здобути першу перемогу у відборі.

Збірна України 28 березня прийматиме збірну Фінляндії на "Олімпійському" в Києві. Матч пройде в рамках 2-го туру кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.

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Початок зустрічі - о 21.45.

Збірна України

Українська збірна стартувала у відборі з непростого випробування - виїзного матчу проти діючих чемпіонів. Однак Андрій Шевченко і його тренерський штаб змогли здивувати французів.

Зустріч завершилася внічию - 1:1. На гол Антуана Грізманна, забитий після непоміченого арбітрами офсайду, українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч опинився в сітці рикошетом від суперника.

Якщо проти Франції збірна України грала від оборони в п'ять захисників, то в домашній грі з фінами варто розраховувати на більш атакуючий футбол команди. У той же час тренерському штабу "жовто-синіх" необхідно тримати в розумі і той факт, що в березні належить зіграти ще й проти Казахстану.

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Збірна Фінляндії

Збірна Фінляндії в минулому році грала в Лізі націй в дивізіоні В, де її суперниками були Уельс, Болгарія та Ірландія. Фіни втратили очки тільки в іграх з валлійцями (дві поразки) і посіли друге місце.

У кваліфікації на чемпіонат світу Фінляндія стартувала з домашньої нічиєї проти Боснії і Герцеговини. Матч завершився з рахунком 2:2.

Фіни програвали, потім вийшли вперед зусиллями Теему Пуккі, але утримати перевагу в рахунку не змогли.

Хто не зіграє?

Збірна України в березневих матчах не може розраховувати на Тараса Степаненка, Віктора Циганкова і Артема Бесєдіна. Також перед грою розташування команди покинув Андрій Ярмоленко, який не встигає відновитися після травми.

Збірна Фінляндії перед грою залишилася без свого капітана - травму отримав Тім Спарв.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Малиновський, Марлос, Яремчук, Мораєс

Фінляндія: Градецки, Хямяляйнен, Тойвио, Араюурі, Райтала, Камара, Алхо, Лод, Кауко, Валакари, Пуккі

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Збірна Фінляндії заслуговує дуже великої уваги і поваги. Команда в останні роки показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців. Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Буде дуже багато боротьби і єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближче до успіху".

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Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва:

"Упевнений, що на нас чекає важка зустріч, адже ми добре розуміємо, наскільки сильно зараз діє українська збірна. Втім я не втрачаю надії, що моя команда покаже свій найкращий футбол і отримає сприятливий для нас результат".

Арбітр

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше грала один раз - в 2014 році вона обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

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Автор: Антон Дудар