"Шахтар" і "Динамо" продовжать свої виступи в Лізі Європи.

За підсумками групової стадії єврокубків три українські учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи - "Шахтар", "Динамо і "Зоря" загалом заробили 83 млн. євро.

Про те, скільки заробив кожен з клубів, повідомляє meta-ratings.com.

"Шахтар"

Більше всіх на даний момент УЄФА виплатить донецькому "Шахтарю" - команда заробила трохи більше 43 млн євро:

14,7 млн "гірники" отримають за участь на груповому етапі;

20,29 млн - за рахунок позиції в десятирічному рейтингу клубів УЄФА;

7,88 млн - безпосередньо за результати і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи і 0,2 млн - з маркетингового пулу.

"Динамо"

Столичний клуб заробив 35 млн євро:

Кияни отримають 14,8 євро за участь у групі;

16 млн - за десятирічним історичним рейтингом;

4 млн - за виступ у групі і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи, і ті ж 0,2 млн - з маркетингового пулу.

"Зоря"

Команда з Луганська в Лізі Європи заробила 4,69 млн євро:

2,8 млн, Луганська команда отримає тільки за участь на груповому етапі;

Дві перемоги - над АЕКом і "Лестером" принесли "Зорі" 1,25 млн євро.

"Колос" і "Десна", які вилетіли в кваліфікації ЛЄ, отримають від УЄФА 540 і 280 тисяч євро.

Українські клуби в єврокубках: загальні результати

Донецький "Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі B, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. Таким чином, "Шахтар" вийшов у Лігу Європи.

"Динамо" заробило 4 очки своїй групі. В останньому турі "Динамо" і угорський "Ференцварош" в очному протистоянні вирішували долю третього місця і путівки в Лігу Європи, яку в підсумку завоювали кияни.

"Зоря" з 6 очками завершила виступ у групі G Ліги Європи на третьому місці. Луганський клуб втретє у своїй історії виступав на груповому етапі Ліги Європи і втретє не зумів вийти в плей-офф.

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Автор: Олег Давигора