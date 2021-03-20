Претендент на медалі "Десна" програла у другому турі поспіль.

У рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" приймала "Дніпро-1".

Матч завершився перемогою гостей, яким три очки приніс дебютний дубль Маріо Чуже.

"Дніпро-1" не програє після зимової перерви. Серія дніпрян без поразок налічує шість матчів.

"Дніпро-1" набрав 22 очки і займає восьме місце в таблиці УПЛ. У "Десни" - 30 очок і четверта позиція.

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"Десна" - "Дніпро-1" - 0:2

Голи: Чуже, 45+1, 90+4

"Десна": Литовка, Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий (Картушов, 72), Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровський, 46), Огіря, Калітвінцев, Тотовицький, Будківський

"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Назаренко (Цуріков, 68), Ігнатенко, Піхальонок, Чуже, Когут (Ді Франко, 78), Довбик (Хобленко, 88)

Попередження: Безбородько - Адамюк, Безбородько

Українська Прем'єр-ліга: 19-й тур

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Автор: Антон Дудар