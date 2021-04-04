"Шахтар", "Динамо" і "Зоря" здобули перемоги.

З 2 по 4 квітня пройшли матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу.

"Шахтар" обіграв "Ворсклу" завдяки дублю Жуніора Мораєса, на рахунку якого тепер 100 голів у чемпіонаті України. А "Динамо" вирвало перемогу у "Олександрії" завдяки голу Жерсона Родрігеса.

Результати матчів

"Дніпро-1" - "Львів" - 5:1

Голи: Чуже, 19, 66, Ігнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

"Маріуполь" - "Інгулець" - 4:3

Голи: Бондаренко, 45+3 (з пенальті), 46, 60 (з пенальті), Стасюк, 67 - Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 89 (з пенальті)

"Рух" - "Зоря" - 0:2

Голи: Громов, 8, 60

"Десна" - "Олімпік" - 2:0

Голи: Тотовицький, 44, Безбородько, 69

"Минай" - "Колос" - 0:0

"Ворскла" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Мораєс, 42, 62

"Олександрія" - "Динамо" - 1:2

Голи: Сітало, 14 - Шапаренко, 38 (з пенальті), Родрігес, 90

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі перенесено матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Антон Дудар