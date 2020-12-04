Євген Селезньов отримав прізвисько "Годувальник" після переходу в російську "Кубань".

Український футболіст Євген Селезньов розповів про те, як ставиться до прізвиська "Годувальник".

Про це він сказав в інтерв'ю "Вацко Live" на YouTube.

Прізвисько приклеїлося до Селезньова в колах футбольних уболівальників після того, як в 2016 році він перейшов в російську "Кубань", а свій трансфер пояснив необхідністю "годувати сім'ю".

"Як я реагую на це прізвисько? Та ніяк. Годував, годую і буду годувати. І себе, і всіх, хто поруч зі мною", - сказав Селезньов і розсміявся.

"Що значить годувальник? А ти не годувальник? Хто тут з чоловіків не годувальник? Або той, хто так пише, не годувальник? Я сказав такі слова, що треба годувати сім'ю, я ж не заперечую. Але я не звертаю увагу на людей - диванних педер*стів, вибач за вираз. Вони, крім того, як п*здіти, нічого не можуть зробити. Такі, які сидять в телефоні, щоб брудом когось облити", - продовжив футболіст.

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Також він заявив, що досі не розуміє, чому перейшов у "Кубань":

"На той момент я неправильно розставив пріоритети. Що мною керувало? Напевно, те, що син росте, що в Донецьку все залишилося. Може, і хотілось щось заробити. Але я водночас задаю собі питання, чому не поїхав тоді в Китай? Були пропозиції. Я чітко сам собі не можу відповісти на це питання. Я і досі прокручую цю ситуацію".

Селезньов назвав той перехід помилкою:

"Я припустився помилки. Я не до кінця все зважив. Не думав, що такі наслідки можуть бути. Я просто йшов грати у футбол. Звичайно, повинен був зважити, що є конфлікт між країнами".

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Автор: Антон Дудар