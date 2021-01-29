Умар Кейн завдав величезну кількість ударів по голові Алану Нгалані.

Видовищний поєдинок відбувся в рамках турніру змішаних єдиноборств One Championship Unbreakable II.

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В октагоні зустрілися 120-кілограмовий чемпіон сенегальського рестлінгу Умар Кейн, який проводив свій другий бій в ММА, і 45-річний ветеран-важкоатлет Алан Нгалані, який був народжений в Камеруні, але представляє Гонконг. Його вага також перевалює за сотню - 103 кг.

Битва титанів завершилася вже в першому раунді. За хвилину до його завершення Кейн завалив Нгалані на канвас і почав наносити один за одним удари по голові. Нгалані спершу пручався і намагався піднятися, але Кейн зумів дотиснути суперника - рефері зупинив поєдинок.

Відео бою опубліковано на YouTube-каналі One Championship.

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Автор: Антон Дудар