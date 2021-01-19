Аліса Шмідт вразила шанувальників своїм дивовижним тілом.

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт опублікувала відео свого тренування.

22-річна спортсменка спершу заінтригувала підписників, коли почала позувати в чорній облягаючій сукні, а потім переодягнулася в короткий рожевий топ з глибоким декольте. Цей стильний лук доповнився обтягуючими чорними лосинами.

Оприлюднила вона це відео в своєму профілі Instagram.

Аліса показала декілька вправ з набивним м'ячем, штангою і канатами.

Нагадаємо, що авторитетний портал Busted Coverage визнав Алісу найсексуальнішою спортсменкою планети 2020 року.

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Аліса Шмідт: головні досягнення

У 2017 році Шмідт завоювала срібло у складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті Європи у віці до 20 років.

У 2019-му бігунка завоювала бронзу в естафеті на першості Європи до 23 років.

Аліса має велику аудиторію прихильників. Кількість її фолловерів в Instagram сягає 1,5 мільйони осіб. Вона має намір стати фітнес-блогером.

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Автор: Будрін Артем