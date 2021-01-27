Найкраща дзюдоїстка світу категорично проти змішаних єдиноборств.

20-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не хоче виступати в турнірах зі змішаних єдиноборств.

Про це стало відомо з Instagram Ольги Харлан.

"Я не планую йти в UFC. У мене часто запитують, тому що пропозиції вже були - в UFC, в ММА, але ні. Мої батьки цього не переживуть і я теж не хочу. Мені вистачило в спорті зламаного носа і зламаної щелепи. Краще вже моделлю", - заявила титулована чемпіонка.

Читайте також"Місце, де не хочеться ні про що думати": українська чемпіонка світу показала свій відпочинок у Домінікані (фото)

Нагадаємо, що Білодід є наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо. А також Міжнародна федерація дзюдо визнала українку найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем