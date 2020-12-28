Українка Дар'я Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу за підсумками 2019-2020 років.
Найкращою Білодід назвала Міжнародна федерація дзюдо, повідомляє офіційний сайт організації.
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У 2019 році Білодід виграла друге у своїй кар'єрі золото чемпіонату світу, а також стала переможницею Європейських ігор у Мінську. Також в 2019 і 2020 роках Білодід перемагала на турнірах серії Grand Slam.
Серед чоловіків найкращим дзюдоїстом світу визнаний грузин Тато Грігарашвілі.
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