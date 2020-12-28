Міжнародна федерація дзюдо назвала Дар'ю Білодід найкращою у світі.

Українка Дар'я Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу за підсумками 2019-2020 років.

Найкращою Білодід назвала Міжнародна федерація дзюдо, повідомляє офіційний сайт організації.

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У 2019 році Білодід виграла друге у своїй кар'єрі золото чемпіонату світу, а також стала переможницею Європейських ігор у Мінську. Також в 2019 і 2020 роках Білодід перемагала на турнірах серії Grand Slam.

Серед чоловіків найкращим дзюдоїстом світу визнаний грузин Тато Грігарашвілі.

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Автор: Антон Дудар