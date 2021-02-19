Дар'я Білодід на третіх поспіль змаганнях залишилася без золота.

Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала срібну медаль на турнірі серії Grand Slam в Тель-Авіві.

Українка стала другою у ваговій категорії до 48 кг.

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На шляху до фіналу Білодід здолала чилійку Варгас Лей, сербку Андрею Стоядінов, а також представницю Португалії Катарину Косту.

У фінальній сутичці українка програла Ширін Буклі з Франції. Вона пропустила атаку суперниці в овертаймі, яку судьї оцінили балом іппон.

Відзначимо, що дворазова чемпіонка світу Білодід не змогла виграти золото на третіх змаганнях поспіль. Українка зазнала третьої поразки за останні чотири місяці.

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Автор: Антон Дудар