Третя ракетка України Марта Костюк порадувала своїх підписників відвертим фото.
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На своїй сторінці в Instagram Костюк опублікувала фото зі спа-центру в Чорноморську. Тенісистка позувала в нижній білизні, продемонструвавши свої сідниці.
"Я - та пісня, яку ти спершу пропускаєш, але пізніше виявляєш, що це вогонь", - підписала фото Костюк.
"Дуже гаряча і красива", "Чарівна", "Дуже зухвало", "Який вигляд за вікном, яка романтика", "Чому з такою посмішкою у тебе немає хлопця?", - коментують підписники.
В Instagram-stories Костюк виклала ще одне фото в нижній білизні.
Відзначимо, що в свіжому рейтингу WTA Костюк займає 84-е місце.
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