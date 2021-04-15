Марта Костюк періодично радує підписників пікантними фото.

Третя ракетка України Марта Костюк порадувала своїх підписників відвертим фото.

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На своїй сторінці в Instagram Костюк опублікувала фото зі спа-центру в Чорноморську. Тенісистка позувала в нижній білизні, продемонструвавши свої сідниці.

"Я - та пісня, яку ти спершу пропускаєш, але пізніше виявляєш, що це вогонь", - підписала фото Костюк.

"Дуже гаряча і красива", "Чарівна", "Дуже зухвало", "Який вигляд за вікном, яка романтика", "Чому з такою посмішкою у тебе немає хлопця?", - коментують підписники.

В Instagram-stories Костюк виклала ще одне фото в нижній білизні.

Відзначимо, що в свіжому рейтингу WTA Костюк займає 84-е місце.

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Автор: Антон Дудар