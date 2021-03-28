Френсіс Нганну взяв реванш у Стіпе Міочіча.

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 260, в рамках якого відбувся бій за титул чемпіона у важкій вазі між Стіпе Міочічем і Френсісом Нганну.

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Камерунець відібрав пояс у американця хорватського походження, нокаутувавши його вже в другому раунді.

Нганну на прізвисько "Хижак" завдав потужного удару з лівої. Міочич тут же піднявся і навіть спробував контратакувати, але камерунець ще раз потужно влучив з лівої і кинувся добивати суперника. Рефері зупинив бій.

34-річний Нганну став 17-м чемпіоном UFC у важкій вазі. Також він взяв реванш у Міочіча за поразку в 2018 році. 38-річний Міочич зазнав четвертої поразки в кар'єрі в UFC.

Francis Ngannou built different 😳😳😳😳 pic.twitter.com/5z80cZbzdB — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) March 28, 2021

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Автор: Антон Дудар