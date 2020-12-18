Подіум повністю дістався норвежським біатлоністкам.

Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені стартував зі спринтерської гонки у жінок. Кубок світу з біатлону в Хохфільцені. Результати жіночого спринту

1. Тіріль Екоф (Норвегія) - (1+0)19:38,0

2. Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - (0+0) + 7,6

3. Марте Олсбю Ройсленд (Норвегія) - (1+0) +24,6...

34. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0) 1:35,1

40. Юлія Джима (Україна) - (2+0) 1:41,3

57. Валентина Семеренко (Україна) - (1+0) 2:08,3

60 Анастасія Меркушина (Україна) - (0+0) 2:10,4

63. Олена Підгрушна (Україна) - (1+0) 2:12,7

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить у Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.

До складу чоловічої збірної України на цей етап увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Жіночу збірну представляють Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.

Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі.

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Автор: Ірина Погоріла