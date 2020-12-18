Джима фінішувала на 40 місці \ фото REUTERS
Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені стартував зі спринтерської гонки у жінок.
Кубок світу з біатлону в Хохфільцені. Результати жіночого спринту
1. Тіріль Екоф (Норвегія) - (1+0)19:38,0
2. Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія) - (0+0) + 7,6
3. Марте Олсбю Ройсленд (Норвегія) - (1+0) +24,6...
34. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0) 1:35,1
40. Юлія Джима (Україна) - (2+0) 1:41,3
57. Валентина Семеренко (Україна) - (1+0) 2:08,3
60 Анастасія Меркушина (Україна) - (0+0) 2:10,4
63. Олена Підгрушна (Україна) - (1+0) 2:12,7
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить у Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.
- До складу чоловічої збірної України на цей етап увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Жіночу збірну представляють Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.
- Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram