Дівчата надихають спортсменів / фото Facebook Red Dela Cruz

У ніч проти 24 січня в Абу-Дабі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257. У головному поєдинку трапилася сенсація: Макгрегора вперше в житті нокаутували. Вдалося це американцю Дастіну Пор'є. 

В перерві між раундами публіка мала змогу помилуватися неймовірно сексуальними октагон-гьорлз. Дівчата сповіщали який буде раунд табличкою з номером. 

Цього разу така честь дісталася уродженці Філіппін Ред Делі Круз та бразилійці Камілі Олівейрі. 

фото іnstagram ufcrussia

Ред Дела Круз потрапила в індустрію UFC в 2015 році після перемоги в конкурсі UFC Octagon Girl Search в Азії. До цього в неї був досвід в модельному бізнесі. 

Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / фото instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz
Ред Дела Круз / instagram.com/red_delacruz

Її колега, Каміла Олівейра, у 2013 році стала першою громадянкою Бразилії в історії UFC. В Instagram вона має 328 тисяч підписників, які в коментарях називають її "Королевою". 

Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal
Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal
Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal
Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal
Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal
Каміла Олівейра / фото іnstagram.com/camilaoliveirareal

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Автор: Будрін Артем