У ніч проти 24 січня в Абу-Дабі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257. У головному поєдинку трапилася сенсація: Макгрегора вперше в житті нокаутували. Вдалося це американцю Дастіну Пор'є.
В перерві між раундами публіка мала змогу помилуватися неймовірно сексуальними октагон-гьорлз. Дівчата сповіщали який буде раунд табличкою з номером.
Цього разу така честь дісталася уродженці Філіппін Ред Делі Круз та бразилійці Камілі Олівейрі.
Ред Дела Круз потрапила в індустрію UFC в 2015 році після перемоги в конкурсі UFC Octagon Girl Search в Азії. До цього в неї був досвід в модельному бізнесі.
Її колега, Каміла Олівейра, у 2013 році стала першою громадянкою Бразилії в історії UFC. В Instagram вона має 328 тисяч підписників, які в коментарях називають її "Королевою".
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