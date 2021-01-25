Дівчата стали окрасою для довгоочікуваного бою.

У ніч проти 24 січня в Абу-Дабі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257. У головному поєдинку трапилася сенсація: Макгрегора вперше в житті нокаутували. Вдалося це американцю Дастіну Пор'є.

В перерві між раундами публіка мала змогу помилуватися неймовірно сексуальними октагон-гьорлз. Дівчата сповіщали який буде раунд табличкою з номером.

Цього разу така честь дісталася уродженці Філіппін Ред Делі Круз та бразилійці Камілі Олівейрі.

Ред Дела Круз потрапила в індустрію UFC в 2015 році після перемоги в конкурсі UFC Octagon Girl Search в Азії. До цього в неї був досвід в модельному бізнесі.

Її колега, Каміла Олівейра, у 2013 році стала першою громадянкою Бразилії в історії UFC. В Instagram вона має 328 тисяч підписників, які в коментарях називають її "Королевою".

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Автор: Будрін Артем