Жюлі Помагальскі / фото twitter.FranceOlympique
Французька сноубордистка Жюлі Помагальскі стала жертвою стихійного лиха.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет Франції у Тwitter.
Помагальскі спускалася на лижах разом зі своїми друзями зі схилу гір у швейцарському кантоні Урі 23 березня. Вона та ще двоє людей потрапили під лавину снігу і загинули. Їх тіла знайшла група рятувальників на вертольоті.
40-річна спортсменка свого часу брала участь в зимових Олімпійських іграх 2002 і 2006 років, а також у 1999 році здобула золоту медаль чемпіонату світу в розряді сноубордкросу.
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