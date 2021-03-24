Нещасний випадок трапився у Швейцарії.

Французька сноубордистка Жюлі Помагальскі стала жертвою стихійного лиха.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет Франції у Тwitter.

Помагальскі спускалася на лижах разом зі своїми друзями зі схилу гір у швейцарському кантоні Урі 23 березня. Вона та ще двоє людей потрапили під лавину снігу і загинули. Їх тіла знайшла група рятувальників на вертольоті.

40-річна спортсменка свого часу брала участь в зимових Олімпійських іграх 2002 і 2006 років, а також у 1999 році здобула золоту медаль чемпіонату світу в розряді сноубордкросу.

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Автор: Будрін Артем