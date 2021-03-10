У МЗС відреагували на вимогу посла Ізраїлю скасувати присвоєння імені Шухевича стадіону в Тернополі

Зокрема, в МЗС зазначають, що дипломати повинні працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вимогу посла Ізраїлю скасувати рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича. Про це прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter. "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - заявив речник МЗС. Читайте такожУкраїна та Ізраїль ведуть переговори про визнання паспортів вакцинації: виникла проблема Нагадаємо, 9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон зажадав скасувати рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича. Довідка УНІАН. Роман Шухевич (30 червня 1907 - 5 березня 1950) - український політичний і державний діяч, військовик, член Галицького крайового проводу ОУН, був головнокомандувачем УПА. Міський стадіон у Тернополі: довідка Арена була побудована в 1909 році, а реконструйована у 2012 році.

Стадіон може вмістити 15 тисяч 150 глядачів.

Домашні матчі на ньому проводить тернопільська "Нива". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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