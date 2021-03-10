Збереження нацпам'яті українського народу залишається одним із пріоритетів державної політики України / фото Ternopilcity.gov.ua

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вимогу посла Ізраїлю скасувати рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича.

Про це прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - заявив речник МЗС.

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Нагадаємо, 9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон зажадав скасувати рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича.

Довідка УНІАН. Роман Шухевич (30 червня 1907 - 5 березня 1950) - український політичний і державний діяч, військовик, член Галицького крайового проводу ОУН, був головнокомандувачем УПА.

Міський стадіон у Тернополі: довідка

  • Арена була побудована в 1909 році, а реконструйована у 2012 році.
  • Стадіон може вмістити 15 тисяч 150 глядачів.
  • Домашні матчі на ньому проводить тернопільська "Нива".

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Автор: Віталій Саєнко