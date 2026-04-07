Секретів більше не залишилося: дизайн усіх iPhone 18 підтверджено (фото)

На знімках показано одразу три пристрої: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Fold.

Інтернет продовжує наповнюватися витоками інформації про майбутні смартфони Apple. Авторитетний інсайдер Сонні Діксон опублікував кілька фотографій, на яких показані "макети" iPhone Fold, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

Головну увагу привернув саме складаний iPhone. На відміну від звичних смартфонів Apple, він виконаний у форматі "книжки" і помітно відрізняється за пропорціями. Пристрій виглядає більш квадратним порівняно з іншими складаними моделями на ринку і нагадує компактний планшет.

Згідно з витоком, зовнішній екран новинки становитиме приблизно 5,3–5,5 дюйма, а внутрішній – близько 7,8 дюйма зі співвідношенням сторін 4:3. У розкладеному вигляді смартфон буде дуже тонким – близько 4,5 мм, а в складеному – до 9–9,5 мм.

На відміну від складаного iPhone, моделі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max зовні майже не зміняться. Вони продовжать лінійку поточних Pro-моделей з невеликими доопрацюваннями.

Базовий iPhone 18 відсутній на знімках, оскільки його реліз, найімовірніше, відклали на першу половину 2027 року. Таке рішення, за даними Reuters, пов'язане з бажанням оптимізувати використання ресурсів і збільшити прибуток за рахунок продажів дорожчих моделей.

Днями повідомлялося, що Apple офіційно приступила до виробництва першого складаного iPhone. Новинку мають показати на осінній презентації у вересні разом з iPhone 18 Pro.

За чутками, складаний iPhone отримає топовий чіп A20 і 12 ГБ оперативної пам'яті, але через тонкий корпус може піти на компроміси: наприклад, відмовитися від Face ID на користь Touch ID і обмежитися двома основними камерами без телеоб'єктива. При цьому ціна "розкладачки", за попередніми даними, стартуватиме приблизно з $2300.

Нагадаємо, у березні 2026 року Apple представила "народний" iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиком".

