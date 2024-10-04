Оглядачі Tom's Guide вибрали найбільш вдалі смартфони на ринку, які при цьому не коштують космічних грошей.

За останні роки виробники смартфонів встигли випустити купу вдалих смартфонів, які при цьому не коштують космічних грошей. І часто буває так, що визначитися з вибором одного девайса практично неможливо.

Автори Tom's Guide зібрали найкращі недорогі телефони вартістю до 500 доларів. Серед них навіть знайшлося місце Айфону.

Найкращим за сукупністю якостей визнано Google Pixel 8a. Автори Tom's Guide пишуть, що жоден інший телефон не може зрівнятися з продуктивністю, камерами та дисплеєм, які за свої гроші пропонує "Піксель". Крім того, він отримав рекордну підтримку оновленнями протягом 7 років.

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OnePlus 12R потрапив до списку Tom's Guide завдяки своїй "довговічності": він працює від акумулятора довше, ніж конкуренти. А ще він дуже швидкий (усередині екс-флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2).

Nothing Phone 2a на третьому рядку, як найкрасивіший недорогий смартфон на ринку. За дизайном він сильно відрізняється від звичних Android-пристроїв. Також у нього все добре з продуктивністю і камерами.

До яких ще смартфонів варто придивитися у 2024:

Google Pixel 6a – ідеальний варіант для любителів познімати.

iPhone SE (2022) – якщо не брати до уваги застарілий 4,7-дюймовий IPS-дисплей, він має потужну, навіть за мірками 2024 року, начинку.

OnePlus Nord N30 – найкращий смартфон у межах $300.

Moto G 5G (2024) – найкращий смартфон у межах $200.

Замикає десятку Samsung Galaxy A55 і свіжий CMF Phone 1. У першого топовий екран і солідна автономність. У другого розбірний корпус, 120-герцовий OLED-дисплей і відмінні характеристики для своєї ціни.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, фахівці AnTuTu зібрали рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. З них цілих 5 рядків топа зайняли пристрої Vivo, втім, перше місце досі утримує Red Magic.

А найближчим часом почнуть виходити флагманські телефони на Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400. Вони обидва принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності, але виявляться набагато дорожчими за своїх попередників і призведуть до подорожчання Android-смартфонів.

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