У трейлері GTA 6 знайшли механіку, якої не було у попередніх іграх серії

Водії під керуванням ШІ будуть не просто "їхати за маршрутом", а активно намагатимуться обганяти один одного,

У спільноті шанувальників GTA 6 триває ретельний аналіз усіх доступних матеріалів щодо майбутньої гри. Цього разу один із користувачів помітив цікаву деталь, якої не було в попередніх частинах серії, пише ScreenRant.

Виявляється, що в GTA 6 водії під керуванням ШІ будуть поводитися значно агресивніше і реалістичніше. Зокрема, на кадрах видно, як байкери та автомобілісти йдуть на обгін, включаючи виїзд на зустрічну смугу, замість того щоб просто рухатися в потоці.

"Якщо подивитися на байкерів у правому куті, можна помітити, що вони йдуть на обгін по зустрічній смузі. Це щось новеньке: швидше за все, поведінку NPC за кермом серйозно поліпшили", – написав один із користувачів.

Відео дня

Користувачі в коментарях позитивно оцінили це нововведення. NPC будуть не просто їхати за маршрутом, а активно намагатися обганяти один одного, що потенційно призведе до більшої кількості аварій і хаотичних ситуацій на дорогах.

Фанати вважають, що це лише одна з багатьох ознак того, наскільки Rockstar посилить реалізм у новій частині серії. До цього фахівці Digital Foundry провели аналіз останнього трейлера GTA 6 і відзначили скрупульозну увагу до дрібниць, включаючи деформацію м'язів, піт і фізику волосся.

До виходу Grand Theft Auto VI залишається близько семи місяців, і інтерес до гри продовжує зростати. За різними оцінками, це буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

Якщо інформація підтвердиться, користувачам ПК не доведеться чекати на реліз декілька років. Повідомляється, що ПК-версія GTA VI вийде вже в лютому 2027 року, тобто через 3 місяці після випуску на консолях.

Вас також можуть зацікавити новини: