У PS Store розпочався березневий розпродаж: на знижки пішли найгучніші хіти

Sony запустила в PS Store березневий розпродаж, в рамках якого на знижки пішли понад 4 тисячі різноманітних ігор і доповнень. Акція зі знижками до 75% триватиме до 26 березня.

На знижки пішло низка гучних хітів, включаючи God of War Ragnarök, Sekiro: Shadows Die Twice та трилогія рімейків Resident Evil. Також встигли подешевшати деякі новинки, що вийшли в цьому році, наприклад Nioh 3.

Знижки в PS Store:

Nioh 3 – 1979 грн (знижка 10%)

Resident Evil Remake Trilogy – 959 грн (знижка 60%)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 1099 грн (знижка 50%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1649 грн (знижка 20%)

Sonic Racing: CrossWorlds – Digital Deluxe Edition – 1888 грн (знижка 40%)

Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition – 999 грн (знижка 50%)

Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack – 1679 грн (знижка 40%)

Final Fantasy VII Remake & Rebirth Dual Pack – 1679 грн (знижка 40%)

Frostpunk 2 – 741 грн (знижка 40%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 299 грн (знижка 90%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 659 грн (знижка 67%)

UFC 5 Ultimate Edition – 524 грн (знижка 85%)

The Order: 1886 – 419 грн (знижка 65%)

Life is Strange Remastered Collection – 279 грн (знижка 80%)

Mortal Kombat X – 162 грн (знижка 75%)

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом вже 17 березня до каталогу PS Plus додадуть Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal і ще п'ять тайтлів.

А в Steam з'явився новий великий хіт – Slay the Spire 2. Сиквел відомого карткового рогалика привернув понад 500 тисяч гравців і злетів на перше місце в списку найбільш продаваних ігор.

