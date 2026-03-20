Вже змагається проти людей: у Китаї гуманоїдний робот навчився грати в теніс (відео)

У січні 2026 року Walker S2 від UBTech Robotics показав реальні тенісні навички.

Китайські науковці розробили нову систему, яка суттєво покращує процес навчання гуманоїдних роботів грі в теніс. Про це пише Interesting Engineering.

"Наш метод дає дивовижні результати в реальному світі і дозволяє стабільно підтримувати багатоударні розіграші з людськими гравцями", - додала команда в резюме дослідження.

Зазначається, що у січні 2026 року Walker S2 від UBTech Robotics показав реальні тенісні навички, поєднуючи сприйняття, рівновагу та точність, виконуючи потужні та точні удари під час демонстрації розіграшів між людиною та роботом.

"Дослідники з Китаю розробили новий підхід, який допомагає гуманоїдним роботам опановувати складні тенісні навички, використовуючи недосконалі дані про рухи людини. Спільно з компанією Galbot команда створила систему LATENT, яка розбиває теніс на основні фрагменти рухів, такі як удари з форхенду та бекхенду, бічні пересуви та кроси", - пояснили у матеріалі.

Навчена модель була успішно впроваджена на гуманоїдному роботі Unitree G1, показавши стабільні удари по мʼячу та цільові відбиття. Такий підхід вирішує давні проблеми у тренуванні роботів у спорті, а саме складність відтворення швидкої, динамічної та точної спортивної поведінки людини з обмеженими або недосконалими даними.

Також вчені протестували систему LATENT у реальних матчах, де гуманоїдні роботи грали в теніс проти людей як у передній, так і в задній зоні корту.

"Хоча робот ще не здатний зрівнятися з професійними гравцями, він продемонстрував здатність підтримувати багатоударні розіграші та адаптуватися до різних умов гри", - додають у публікації.

Як писав УНІАН, раніше у Південній Америці знайшли гігантські тунелі, які не створені людьми чи природою. Вони простягаються на відстань до 548 метрів і є достатньо широкими, аби по них міг пройти дорослий чоловік.

Також повідомлялось, що Китай виготовив матеріал, який у 10 разів міцніший за сталь. Процес виробництва цього волокна є доволі складним та потребує дуже точного контролю температури.

Вас також можуть зацікавити новини: