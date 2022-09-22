Прем'єра Civi 2 запланована на 27 вересня.

Компанія Xiaomi опублікувала кілька тизерів, що розкривають зовнішній вигляд майбутнього смартфона Civi 2. Дизайн нового покоління буде відрізнятися від того, що можна було побачити в першому Civi та Civi 1S.

Найпомітнішою зміною стане овальний виріз в екрані в дусі iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. Втім, ніякої інтерактивності тут не передбачено і виріз, судячи з усього, буде статичним.

Що стосується самого отвору дисплея, в ньому буде розташовано відразу дві "фронталки" з роздільною здатністю 32 Мп. З боків від них, над екраном – парні LED-спалахи. Також Civi 2 приписують потрійний основний модуль з головним датчиком на 50 Мп.

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Новий телефон також отримає 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і топовий процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 на нових ядрах Cortex-A. З інших "фішок" – стереодинаміки з Dolby Atmos, підекранний сканер відбитків пальців і технологія швидкої дротової зарядки Xiaomi потужністю 67 Вт.

Прем'єра телефону запланована на 27 вересня. Інформації про орієнтовну ціну наразі немає.

А вже в листопаді компанія представить флагманську серію Xiaomi 13. Передбачається, що новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13.

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