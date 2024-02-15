Окрім флагманів, в лінійці бренду з'явиться доступний девайс, який має всі шанси стати одним з хітів 2024 року.

5 березня бренд Nothing представить свій перший бюджетний смартфон. Апарат Phone (2a) повинен отримати флагманські характеристики і стильний дизайн – це підтверджує свіжий інсайд. Також відома вартість пристрою.

Телефон Phone (2a) вийде з великим 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм 120 Гц. Спереду буде знаходитися отвір під 32-Мп фронталку. Основна камера отримає ширококутний і надширококутний об'єктиви роздільною здатністю 50 мегапікселів кожен.

Також бюджетник вийде з потужним процесором Dimensity 7200 Ultra, який набирає понад 700 тис.балів у тестах AnTuTu. Тобто, продуктивності вистачить на багато років. Ще смартфон отримає акумулятор місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт і останній Android 14 з оболонкою Nothing OS 2.5.

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Також повідомляється, що бюджетний смартфон від Nothing буде навіть дешевше, ніж передбачалося. У Європі за новинку попросять всього 350 євро. Для порівняння, Phone (1) стартував з позначки 469 євро.

Точної інформації про дизайн немає, але знімки чохла підтверджують, що смартфон буде оснащений горизонтальним блоком камер з двома об'єктивами. Фірмове підсвічування теж буде, але виявиться доволі мінімалистичним.

Бренд Nothing, заснований одним із творців OnePlus, за останні декілька років викликав неабиякий інтерес у ентузіастів світу Android. Їх смартфони виділяються унікальним дизайном, збалансованим залізом, чудовими камерами та однією з найстильніших оболонок OC.

Раніше фахівці склали топ найкращих смартфонів-середянків на ринку: місце знайшлося навіть Nokia.

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