Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: існує загроза безпеці

Оновили iPhone 6s, iPhone SE та інші старі моделі.

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad, включаючи iPhone 6s і iPad Pro першого покоління.

Оновлення не вносить жодних змін у функціональність системи. Проте Apple закликає її встановити. Головною причиною для релізу стала складна вразливість Coruna, про яку Google повідомила минулого тижня, пише 9to5Mac.

Пристрої, для яких доступне оновлення:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 1

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad п'ятого покоління

iPad Pro першого покоління

iPad Mini 4

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну. Перевірити наявність оновлення можна за таким шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".

УНІАН розповідав, що випущений 15 років тому iPhone 4 знову став популярним. Через вірусні відео в TikTok і Instagram старий айфон стали сприймати як модний ретро-гаджет.

Нагадаємо, на початку березня Apple представила "народний" iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиком".

