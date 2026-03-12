Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: існує загроза безпеці

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad, включаючи iPhone 6s і iPad Pro першого покоління.
Оновлення не вносить жодних змін у функціональність системи. Проте Apple закликає її встановити. Головною причиною для релізу стала складна вразливість Coruna, про яку Google повідомила минулого тижня, пише 9to5Mac.
Пристрої, для яких доступне оновлення:
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE 1
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPad п'ятого покоління
- iPad Pro першого покоління
- iPad Mini 4
Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну. Перевірити наявність оновлення можна за таким шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".
УНІАН розповідав, що випущений 15 років тому iPhone 4 знову став популярним. Через вірусні відео в TikTok і Instagram старий айфон стали сприймати як модний ретро-гаджет.
Нагадаємо, на початку березня Apple представила "народний" iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиком".