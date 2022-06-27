Українські спеціалісти атакували сайти держустанов, регіональні суди, сервіси для бізнесу та вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

Українська ІТ-армія з початку повномасштабного вторгнення атакувала понад 4 тис. 200 російських онлайн-ресурсів.

Про це прес-служба Міністерства цифрової трансформації повідомила у своєму Telegram-каналі.

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися – мовиться у повідомленні.

Також кібератаки зашкодили виступу президента РФ Володимира Путіна на економічному форумі та вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

Під прицілом ІТ-армії також опинилися сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії та інтернет-провайдери. Українські спеціалісти завадили підприємцям Росії, призвели до зриву торгів, заблокували роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.

Крім того, атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, що завадило інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.

Також було атаковано сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок. Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входить понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як і українських, так і іноземних професіоналів.

Нагадаємо, раніше в РНБО дали рекомендації щодо VPN-сервісів для українців, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, і які підключені до російських мереж.

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