Один з організаторів «Тарифного майдану» в Тернополі закликав начальника міського управління транспорту до кінця дня подати у відставку

Зауваження до роботи начальника управління попередньоозвучували і депутати постійної депутатської транспортної комісії, назвавши Мединського лобістом перевізників.

Один з організаторів «Тарифного майдану» в Тернополі Олег Синовець закликав начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в його відеозверненні, оприлюдненому в соцемережі Фейсбук.

«Заявляю, якщо сьогодні до кінця дня начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Мединський І.Г. не подасть заяву на звільнення за власним бажанням, то в неділю на віче до вимоги про звільнення будуть додані особи, які разом з паном Мединським свідомо обманювали, маніпулювали цифрами та розрахунками! Начальнику транспорту який лише відстоює інтереси перевізників не місце в ТМР!», – написав під оприлюдненим відео Синовець.

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Зауваження до роботи начальника управління попередньоозвучували і депутати постійної депутатської транспортної комісії, назвавши Мединського лобістом перевізників.

Тим часом сьогодні журналісти видання «20 хвилин» провели експеримент. Вони заходили в маршрутки, отримували квиток, на яких вказано, скільки вже перевезено пасажирів, а потім рахували пасажирів, які заходили в маршрутку впродовж години. Коли один журналіст виходив наприкінці кола, інший на цій же зупинці заходив і знову купував квиток. Згодом від номера квитка другого журналіста відняли номер квитка першого й отримали кількість пасажирів, яка обліковується офіційно валідаторами. При цьому журналісти, які проїхалися в чотирьох маршрутках, переконалися, що далеко не всі пасажири, які розраховуються готівкою, не обліковються, оскільки не завжди беруть квитки.

Як наслідок за годину виявили на перших двох маршрутах, що не було обліковано 43 і 32 пасажири відповідно. Фактично за годину необлікований готівковий дохід водія склав 215 та 160 грн.

Про те, що подані перевізниками дані пасажиропотоку не відповідають дійсності окрім представників громадськості заявляли і депутати під час засідання транспортної комісії.

Голова правління ГО "Центр локального розвитку та громадських ініціатив" Іван Рудакевич, який проаналізував подані перевізниками дані для розрахунку нових тарифів, також стверджує, що вони завищили свої витрати. Зокрема, внісши витрати на амортизацію техніки, під яку підпадають автобуси віком до 7 років, а таких в Тернополі обмаль. Також, зазначив Рудакевич, перевізники вказали, що щороку замінюють обидва акумулятори на автобусі, тоді як їх гарантійний термін служби – 2-3 роки.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6-7 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

З 8 листопада, після погрози від депутатів та міського голови розірвати угоди з перевізниками, маршрутки знову курсують міста. Обумовлено, що так буде до середи, коли мають прийняти новий тариф.