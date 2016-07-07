У Тернополі затримали чоловіка, який викрав з центрального парку частину огорожі (фото)

Як повідомляє патрульна поліція Тернополя, підозрілого чоловіка, який тягнув по землі важку сумку, патрульні помітили вночі на вулиці Білецькій безпосередньо біля парку ім. Шевченка.

Інспектори попросили показати її вміст. Всередині виявилася частини огорожі з кольорового металу. Чоловік пояснив, що знайшов її у парку.

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Полісмени доправили його до відділку поліції для встановлення особи. З’ясувалося, що він раніше був судимий і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Затриманого передали слідчим полції.