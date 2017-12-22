Тернопільська облрада закликала керівництво держави відновити пільги чорнобильцам

Як передає кореспондент УНІАН про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики України Андрія Реви, прийнятому на сьогоднішньому пленарному засіданні.

За дане рішення проголосували 50 із 55 зареєстрованих депутатів, 5 не голосувало.

У ньому депутати зазначили, що до них надходять численні звернення громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо незадоволення діями влади в сфері пенсійного забезпечення та вирішенні інших соціально значущих питань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

«Основною проблемою є те, що особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають документи про участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що підтверджують статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, не мають змоги одержувати гідну пенсію відповідно до статті 54 Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством, оскільки не можуть надати до органів Пенсійного фонду довідку про заробіток за виконання робіт у зоні відчуження у 1986-1990 роках, так як архівні дані не збереглися», – сказано у зверненні.

Депутати додали, що проблемним питанням є також призначення пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2, зокрема тим, які приймали участь у ліквідації аварії під час проходження строкової військової служби в перші тижні та місяці після аварії.

«Позиція представників Пенсійного фонду України на місцях є деструктивною і зводиться не до виконання вимог діючого законодавства з призначення пенсій особам, які мають право на зниження пенсійного віку, а до невмотивованих відмов на підставі своїх відомчих інструкцій, про що свідчать судові рішення не на користь Пенсійного фонду України. Таким чином осіб, які мають підтверджений статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 2 та право на призначення пенсії, змушують відстоювати це право в судових інстанціях. Разом з тим, не всі учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають можливість захистити своє право в судах», – зазначають депутати.

Відтак вони закликали Верховну Раду України відновити соціальні гарантії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внести зміни до відповідних законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України щодо відновлення законодавчо закріплених пільг та компенсацій, які були призупинені рядом законодавчих та нормативних документів, і забезпечити їх повне фінансування.

Також облрада закликала керівництво держави вдосконалити законодавство, що регулює порядок призначення пенсій вказаній категорії громадян.