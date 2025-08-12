На пляжі загрозу для смартфонів несуть три речі: море, пісок і сонце.

Цього тижня багато країн Європи, зокрема й Україну, охопила нова хвиля сильної спеки, і чимало людей напевно поспішають на пляжі, щоб охолодитися у воді. Однак любителям сонця при цьому настійно рекомендується враховувати низку ризиків для своїх мобільних телефонів.

Як пояснює The Express з посиланням на експертів з мобільних пристроїв, на пляжі загрозу для смартфонів несуть три речі: море, пісок і сонце.

Зокрема, директор із продуктів компанії Compare and Recycle, що займається переробкою технологій, Лі Елліотт зазначив, що телефони не такі довговічні, як нам хотілося б думати, коли піддаються впливу сонця, моря і піску. Як один із захисних заходів він називає водонепроникний чохол, куди можна помістити мобільний пристрій.

Відео дня

Також експерти рекомендують зберігати смартфони або планшети в тіні, щоб контролювати їхню температуру.

Крім того, захистити пристрій може його переведення в режими польоту або енергозбереження.

А в разі, якщо у важкодоступну частину телефона потрапили піщинки, варто використовувати м'яку щітку, а не гострі предмети.

Однак найкращий спосіб захистити свій смартфон – не тільки від стихії, а й від злодіїв – залишити його вдома або в сейфі готелю, якщо, звісно, ви можете дозволити собі таку розкіш, як не бути постійно на зв'язку.

Якщо ж ви не можете обійтися без телефону, деякі курорти пропонують пляжні шафки, де за невелику плату можна залишити цінні речі. Також можна придбати спеціальний "протиугінний" чохол-сумку, який можна надійно прикріпити до будь-чого великого або навіть до вас, якщо ви вважаєте, що можете заснути, розтягнувшись на пляжі.

Також можна придбати водонепроникні герметичні чохли, які можна прикріпити до себе, якщо ви збираєтеся поплавати, і поруч немає нікого, кому ви можете довірити доглянути за вашими речами.

Ще один варіант – закопати цінні речі під рушником, але це не найкраща ідея, коли йдеться про телефон, і ви хочете захистити його від піску. Крім того, існує ризик, що злодії побачать, як ви щось закопуєте.

Особливо відповідальні туристи можуть оформити страховку для своїх мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв.

Тим часом, ID Mobile рекомендує обов'язково активувати функцію "Знайти iPhone" для iOS і "Знайти пристрій" для Android, щоб можна було відстежувати, блокувати або стирати дані з телефону в разі його зникнення.

Нова хвиля спеки в серпні 2025 року

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2025 року Францію охопила найбільша за десятиліття лісова пожежа – вогонь охопив територію на півдні країни, площа якої перевищує розміри Парижа.

Крім того, цього тижня масштабні лісові пожежі охопили Португалію та Іспанію – станом на сьогодні вогонь уже майже підібрався до Мадрида.

Тим часом, в Італії лісова пожежа вибухнула на схилах сумнозвісного вулкана Везувій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.