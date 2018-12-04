Римські канікули та сонячні селфі в Ізраїлі: де і як українські зірки проводять зимову відпустку (фото)

Подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили перечекати похолодання у Римі.

Не встигли вдарити перші морози, як українські зірки вже роз'їхався на курорти. Першою у відпустку пішла Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Залишивши дітей на піклування бабусі і дідуся, пара провела кілька романтичних днів в самому серці Америки ‒ Нью-Йорку, зазначає Clutch.

Прогулянки Центральним парком, неймовірної краси хмарочоси і кращі місця для шопінгу зарядили телеведучу енергією і силами для подальшої роботи. Єдина пам'ятка, яка так і залишилася без уваги ‒ Рокфеллер-центр і знаменита різдвяна ялинка.

Подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили перечекати похолодання неподалік ‒ у Європі. Для відпочинку вони вибрали італійську столицю. Немов герої «Римських канікул», телеведучі зробили нескінченну кількість чарівних селфі на тлі Колізею, відзначилися у самого великого фонтану Треві, а також відвідали культове місце - резиденцію Папи Римського Ватикан.

Ведуча ТСН Лідія Таран відпочила у демократичній Празі.

Велику частину часу зірка просто гуляла містом. Уважні шанувальники могли помітити її в центрі чеської столиці без макіяжу.

Як завжди відзначився Микола Тищенко. Ресторатор побував в гостях у друзів в Ізраїлі. Новину про свою поїздку кулінар супроводив сонячними фотографіями, на яких обіймається з котиками.

Інші знаменитості поки тільки планують подорож, адже більшість з них були зайняті підготовкою до M1 Миѕіс Awards 2018. Нагадаємо, що головна музична премія країни відбулася 1 грудня.