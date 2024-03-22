Очолило рейтинг місто Далат у горах В'єтнаму.

Туристам властиво вирушати на відпочинок у найбільш розкручені напрямки, особливо коли йдеться про екзотичні місця, наприклад, країни Азії.

Експерти Yahoo Finance склали список із 20 найбільш недооцінених туристами місць в Азії, на які варто звернути увагу, якщо ви не хочете пробиратися крізь натовпи туристів на переповнених пляжах або яскравих вуличках мегаполісів.

Очолило рейтинг місто Далат у горах В'єтнаму. Названеий "містом вічних джерел", Далат історично використовували правителі Нгуєна і французькі колонізатори, щоб врятуватися від пекучого літа в країні. У наші дні місто може похвалитися історичними пам'ятками, а також чудесами природи, такими як сади орхідей і озеро Суан Хионг. Одна з унікальних екскурсій у цьому місті – відвідування будинку Ханг Нга, також відомого як Crazy House, що являє собою творче поєднання гвинтових сходів, прихованих проходів і хитких поверхонь.

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Друге місце дісталося місту Луангпхабанг у Лаосі, яке пропонує туристам приголомшливе поєднання буддійських храмів, французьких колоніальних пам'яток і чудес природи. Водоспади Куанг Сі, розташовані недалеко від міста, складаються з каскадних бірюзових басейнів, кожен з яких є ідеальним місцем для освіжаючого купання. Також можна піднятися на гору Пхусі, щоб помилуватися мальовничим краєвидом на захід сонця, відвідавши дорогою кілька буддійських святинь. Естетам особливо сподобається відвідування храму Ват Сіенг Тонг, прикрашеного неймовірною мозаїкою 16 століття.

Замикає трійку місто Паган у М'янмі – країні, яка залишається вкрай недооціненим туристичним напрямком, насамперед, через свою жахливу історію. Країна, як і раніше, віднесена до рівня 4 (тобто не подорожувати) згідно з рекомендаціями для туристів у США. Проте місто Паган загалом вважається безпечним для мандрівників і його варто відвідати шукачам пригод. Цей туристичний напрямок є домівкою для найприголомшливіших храмів і пагод на планеті – у місті розташовано понад 1000 стародавніх храмів, побудованих у той час, коли це місто було столицею Язичницького королівства. Туристи можуть стати свідками 1500-річної еволюції цього історичного міста з панорамних краєвидів і повітряної кулі.

Топ-20 найбільш недооцінених туристами місць в Азії

1. Далат, В'єтнам.

2. Луангпхабанг, Лаос.

3. Паган, М'янма.

4. Іпох, Малайзія.

5. Ко Ронг, Камбоджа.

6. Палаван, Філіппіни.

7. Острови Раджа Ампат, Індонезія.

8. Ганьсу, Китай.

9. Джохор-Бару, Малайзія.

10. Понтіанак, Індонезія.

11. Хатімантай, Японія.

12. Дакка, Бангладеш.

13. Гаосюн, Тайвань.

14. Лешань, Китай.

15. Скарду, Пакистан.

16. Хюе, В'єтнам.

17. Пусан, Південна Корея.

18. Керала, Індія.

19. Ко Куд, Таїланд.

20. Кларк, Філіппіни.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти розповіли, які два популярні туристичні напрямки в Таїланді найкраще відвідувати навесні та чому.

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