Глава МЗС припустив, що деякі країни під приводом епідемічних обмежень можуть створювати штучні перешкоди у мобільності людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в умовах пандемії відновлення дії безвізових режимів, в тому числі «безвізу» між Україною і Європейським Союзом, стане серйозним тестом для людства на єдність.

Читайте такожНаразі спрощення візового режиму для подорожей в США неможливе - Кулеба

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Глава МЗС заявив, що в умовах боротьби з коронавірусом важливим показовим тестом стане відновлення мобільності у світі, в тому числі повноцінне функціонування безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.

«Ось там ми побачимо дуже серйозні речі. Наскільки мобільність у світі відновиться, і в умовах, скажімо так, контрольованої пандемії, і в процесі її згасання, наскільки швидко люди у світі знову почнуть подорожувати, чи не будуть вигадані штучні обмеження для контролю над пересуванням людей у світі, чи не будуть запроваджені додаткові складнощі, додаткові процедури...», - зауважив Кулеба.

На його думку, деякі обмеження можуть бути цілком розумними.

«І не треба вважати, що будь-яка додаткова процедура є дискримінаційною за визначенням, але де проляже та межа між розумними процедурами, спрямованими на захист здоров'я громадян, і процедурами, які суттєво обмежують мобільність людей у світі, - це буде дуже серйозний тест для людства на його єдність», - наголосив Кулеба.

Також він прокоментував ідеї запровадження паспортів щеплень для подорожей, які вважає поспішним рішенням із розряду «а давайте щось зробимо».

«Наскільки мені відомо, жодних цілісних рішень з приводу паспортів щеплень немає. В одних країнах кажуть - а давайте, в інших - а ми не будемо. Тому якогось системного рішення з цього приводу не існує. Відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимог до урядів щось зробити», - додав міністр.

На його думку, мобільність була однією з ключових ознак світу і робила його більш гуманним.

«Запроваджувати штучні механізми контролю і стримування мобільності - це насправді буде відкиданням світу у минуле, навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія», - сказав Кулеба.

При цьому, ще одним тестом глава МЗС назвав питання доступу до вакцин від коронавірусу в світі.

Кулеба вважає, що країни, які співпрацюють з Україною у питанні постачання вакцини, є друзями. Хоча він не назвав ці країни, але вказав, що системним партнером є Європейський Союз і глобальну ініціативу COVAX.

«І зараз ми вже бачимо, як доводиться дипломатам і політикам майстерно балансувати війну за вакцини з необхідністю допомагати найближчому партнеру», - зауважив він.

Також глава МЗС назвав оптимістичні і помірковані аспекти співпраці між країнами в умовах пандемії коронавірусу.

«Зараз для всіх очевидно, що коронавірус є загрозою для здоров'я людей, але як на мене, найцікавіше питання зараз - чи стане коронавірус вакциною від егоїзму у світі, чи не зробить щеплення, якщо зробить, то наскільки довго воно триматиметься? Я залишаюся поміркованим оптимістом, я вважаю, що коронавірус завів нас у період, коли країни демонструють більшу єдність, більшу солідарність одна з одною. І в цьому я оптиміст, а поміркований я в тому, що я вважаю, що це тимчасове явище», - додав Кулеба.

«Я думаю, що щойно усі ринки наситяться вакцинами, а шпиталі ліками і надійними протоколами для лікування коронавірусу, - ситуація почне відкочуватися назад, і ми знову чутимемо багато егоїстичної риторики у світі з боку різних країн», - підсумував міністр.

Відкриття кордонів для українців в умовах пандемії

Раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в ЄС і на рівні ВООЗ розглядають питання про введення довідок про вакцинацію або імунних паспортів.

При цьому Ляшко зазначив, що довідка про щеплення від COVID-19 не буде обов'язковою в Україні, поки доступ до вакцин буде обмеженим.

8 лютого президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що європейські країни обмежуватимуть в'їзд на свої території осіб, які не зробили щеплення проти COVID-19.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко