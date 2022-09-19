Тепер дістатися до популярного гірськолижного курорту у Львівській області швидкісним експресом можна по п'ятницях, суботах та неділях.

"Бойківський експрес" №745/746 "Київ – Славське" переходить на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Відповідно, тепер дістатися до популярного гірськолижного курорту у Львівській області швидкісним експресом можна по п'ятницях, суботах та неділях.

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Виїжджатиме поїзд о 06:20 зі столиці, о 12:02 він буде у Львові, а о 14:05 – у Славському.

Зворотний рейс вирушатиме зі Славського о 14:25, у Львові поїзд буде о 16:25, а у Києві – о 22:32.

Також поїзд робитиме зупинки на станціях Святошин, Коростень, Броди, Стрий та Сколе.

Вартість квитків стартує від 510 грн, придбати їх можна у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах.

Зазначимо, що також щодня до Славського з Києва можна дістатися чотирма "лежачими" поїздами.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 15 вересня 2022 року почала повертати залізничне сполучення на деокуповану Харківщину.

Крім того, раніше національний залізничний перевізник оголосив про запуск "пілотних" поїздів з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.