У США відкрили історичну пам'ятку, пов'язану із грандіозним шахрайством

Ця пам'ятка була закрита для відвідувань протягом десятьох років після руйнівної повені.

Історична пам'ятка "Замок Скотті", розташована в Національному парку Долина Смерті в США, знову відкривається для туристів після десятирічного закриття. Про це повідомляє The Independent.

Національний парк "Долина смерті", розташований у Каліфорнії та Неваді, щорічно відвідують близько 1,4 мільйона людей. Він добре відомий як найспекотніше місце в Північній Америці та як найсухіше й найнижче місце на континенті, розташоване на 86 метрів нижче рівня моря.

Пам'ятка розповідає багато в чому вигадану історію з життя Дикого Заходу: про хитрого ковбоя, пошуки золота, перестрілку з бандитами та дружбу.

На її території знаходиться "Замок Скотті". У період свого розквіту замок був майданчиком для грандіозного розіграшу над усією Америкою.

Вальтер Скотт, шахрай на прізвисько "Скотті з Долини Смерті" та колишній гонщик шоу "Дикий Захід" Баффало Білл зайнялися пошуком золота, переконуючи людей інвестувати у вигадану золоту шахту в Долині Смерті, куди самі інвестори навряд чи ризикнули би потрапити.

Але один з тих, хто погодився вкласти гроші у цю аферу, Альберт Джонсон, все ж поїхав до Долини Смерті, щоб побачити, куди йдуть його гроші. Скотт спробував зупинити інвестора, налякати Джонсона, влаштувавши перестрілку з бандитами. Проте це не допомогло, а Джонсон зрозумів, що історія з золотом це шахрайство. Проте це його не дуже засмутило. Він вважав сухе пустельне повітря корисним для здоров'я, і йому сподобалася пригода. Згодом він взяв в це місце дружину Бессі Джонсон, і вони потоваришували зі Скоттом.

Протягом дев'яти років вони збудували будинок для відпочинку, який назвали "Ранчо Долини Смерті", яке згодом здобуло велику популярність у туристів.

Як розповіла виконувачка обов'язків заступника начальника Національного парку "Долина Смерті" Еббі Вайнс, поки що пам'ятку відкрили для невеликої кількості екскурсій, і відвідувачі зможуть побачити, як триває реставрація. Вартість екскурсії - 35 доларів США, і квитки вже розпродані до березня. Кошти за квитки будуть спрямовані на завершення реставрації, яка коштуватиме близько 90 мільйонів доларів.

Повне відкриття пам'ятки очікується через кілька років.

