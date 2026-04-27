'Занадто багато туристів': Греція запроваджує жорсткі нові правила для пляжів

Греція оголосила про запровадження суворіших заходів для захисту частини своїх найменш освоєних пляжів на тлі зростаючого занепокоєння через надмірний туризм, який чинить тиск на вразливі прибережні екосистеми, пише Express.

У статті йдеться, що нові обмеження спрямовані на збереження "недоторканих" ділянок узбережжя, які досі уникали масової забудови. При цьому чиновники попереджають: "занадто велика кількість туристів" уже починає загрожувати їхній природній красі.

Відповідно до нових правил, на окремих пляжах суттєво обмежать комерційну діяльність. Зокрема, посилюється контроль за розміщенням лежаків, а також розширюються зони, де будь-яка забудова буде заборонена. Ці кроки ухвалено на тлі рекордного туристичного потоку до країни - багато популярних островів ледве справляються з навантаженням у пік літнього сезону. Попри те, що туризм залишається ключовою галуззю економіки, влада наголошує: необхідно знайти баланс, щоб уникнути довгострокової шкоди.

Ініціатива "Недоторкані пляжі"

Програма під назвою "Недоторкані пляжі" (Apatites Paralies) передбачає внесення змін до попереднього спільного міністерського рішення з метою посилення екологічного захисту. У межах розширення до переліку додали ще 13 локацій, довівши загальну кількість до 251 та суттєво розширивши мережу охоронюваних узбереж.

Йдеться про пляжі, розташовані в межах мережі Natura 2000 - загальноєвропейської системи природоохоронних територій, створеної для захисту найцінніших і найбільш вразливих видів та середовищ існування. Це найбільша у світі скоординована мережа охоронюваних зон, яка охоплює майже 20% суші ЄС і близько 10% морських територій. Вона діє на основі директив ЄС про середовища існування та птахів і покликана зберігати біорізноманіття, водночас дозволяючи сталу діяльність людини.

Зміни спрямовані на ефективне збереження пляжів із унікальною естетичною, геоморфологічною та екологічною цінністю, а також на захист місцевої флори і фауни у цих чутливих прибережних екосистемах.

Що заборонено

Оскільки ці території є особливо вразливими, нові правила передбачають суворі заборони:

надання дозволів на встановлення лежаків, парасольок та іншої туристичної інфраструктури;

будівництво постійних споруд;

використання моторного транспорту або ведення комерційної діяльності, що може зашкодити екосистемі;

будь-які дії, які змінюють природний рельєф пляжу або порушують життя диких тварин, зокрема місця гніздування морських черепах.

Які узбережжя потрапили до списку

Серед 251 пляжу, які отримали статус "недоторканих", найбільше виграв острів Крит. До списку увійшли ключові прибережні зони в регіонах Ханья, Ретимно, Іракліон і Ласіті. Зокрема, це пляжі Балос і Фалассарна, які нещодавно були визнані одними з найкращих у світі, але вже потерпають від перенаселення туристами. Також до переліку входять узбережжя острова Гавдос, віддалені бухти південного узбережжя та відомий рожевий пляж Елафонісі, де охороняють унікальну флору і фауну.

До списку також увійшли Халікунас на острові Корфу, пляжі Порі та Італіда на острові Ано-Куфонісі, а також пляж Кастро на Лефкада, який останніми роками опинився в центрі уваги через плани туристичної забудови, які викликали спротив місцевих жителів і судові позови.

Пляж Халікунас - це мальовниче двокілометрове піщане узбережжя на південному заході Корфу, розташоване між Іонічним морем і озером Коріссіон. Він відомий своїми дюнами, мілкою водою та вітрами, що робить його популярним місцем для кайтсерфінгу і віндсерфінгу. Поруч розташовані ліси з ялівцю та кедра, а саме озеро є важливим середовищем для понад 100 видів птахів, включно з чаплями.

