Серед інших, до списку потрапили менш розкручені локації в Італії, Португалії, Німеччині, Японії, Бразилії, США та Румунії.

Британська тревел-письменниця Клаудіа Мартін у своїй новій книзі "Приховані місця: від таємних берегів до священних святинь (Дива нашої планети)" / Hidden Places: From Secret Shores to Sacred Shrines (Wonders Of Our Planet) перерахувала маловідомі місця по всій планеті Земля, які обов'язково варто відвідати любителям подорожей.

"Далеко від музеїв Парижа, хмарочосів Нью-Йорка або пляжів Середземного моря безстрашні мандрівники можуть знайти дивні та дивовижні місця, які мало відвідуються і мало відомі", – цитує Daily Mail автора книги.

Книга проілюстрована 180 фотографіями "прихованих скарбів" в різних куточках планети, серед яких:

Відео дня

Село Чівіта-ді-Баньореджо в Італії, яке також називають "вмираючим містом". Таке страшне прізвисько населений пункт отримав через постійні ерозії і зсуви, що поступово "вбивають" колись процвітаюче місто.

Трансфегерашське шосе в Румунії, яке з'єднує Валахію з Трансільванією і вважається однією з найкрасивіших доріг у світі. В його околицях також знаходяться чимало природних та історичних пам'яток, включаючи резиденцію Влада Дракули. Втім, через пізнє танення снігу на високогірній ділянці наскрізний рух по дорозі між північними і південними схилами Карпат відкрито тільки з 30 червня по 1 листопада, і тільки в світлий час доби.

Містечко Кохем в Німеччині, розташоване на річці Мозель у Рейнланд-Пфальці. Відоме однойменною фортецею, пряниковими будиночками і виноградниками на схилах уздовж річки.

До слова, в околицях Кохема дуже популярні річкові круїзи.

Національний парк Ленсойс-Мараньєнсіс в Бразилії, де в сезон дощів між піщаними дюнами утворюється безліч мальовничих лагун.

Острови Апостола в США, що являють собою групу з 22 скелястих островів на озері верхньому в штаті Вісконсін. Особливо рекомендується відвідувати його в зимовий період, коли острівні печери заповнюються крижаними сталактитами.

Будинок-валун в Португалії, розташований між містом Фафе і селищем Кабесейраш-ді-Башту на півночі країни.

Ця незвичайна споруда була побудована між 1972 і 1974 роками з чотирьох великих валунів в якості стін та фундаменту.

Приморський парк Хітачі в Японії, що приваблює туристів безкрайніми квітковими полями. Найбільшою популярністю парк користується в сезон цвітіння блакитних квітів немофіли, проте також в інші періоди року тут масово цвітуть маки, цинії, соняшники і багато інших мальовничих рослин.

Як повідомляв УНІАН, раніше Азорські острови і Північна Греція були визнані найбільш недооціненими туристичними напрямками в Європі за підсумками 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: